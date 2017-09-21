Eskişehirspor'da Sergen Yalçın istifa etti

TFF 1.Lig'de 5 haftada galibiyet alamayan Eskişehirspor'da teknik direktör Sergen Yalçın kupa maçından önce istifa ettiğini açıkladı.

24 Erzincanspor maçı öncesi açıklamalar yapan Sergen, Eskişehirspor'a veda ederken, canlı yayındaki sözleriyle bir anda gündeme oturdu.

İşte Sergen Yalçın'ın yayıncı kuruluşa yaptığ o açıklamalar:

"Biz göreve başlarken çok farklı şeyler düşünüyorduk. Bir proje kapsamında görevi kabul ettim. Başkanla konuştuğumuzda çok şeyin farklı olacağını, puan silmelerin olmayacağını, eski sıkıntıların yaşanmayacağını konuştuk. Biz de ekip olarak çok zorlanıyoruz. Başladığımız günden beri bir şeyleri düzeltemiyoruz. Oyunsal anlamda da bir katkı sağlayamıyoruz takıma. İçeride yaşadığımız sorunlar çok belli. Sağlıklı bir yapı yok. Belli bir hedefler doğrultusunda çalışan ekibiz. Şu ana kadar geldiğimiz noktada maalesef böyle bir görüntü yok. Yaşadığımız sorunları biliyoruz, bilerek görevi kabul ettik ama en ufak ilerleme olmaması bizi büyük sıkıntıya sokuyor. Hiçbir maddi beklentim yok. Görevi bırakıyorum. Bundan sonra Eskişehirspor'a başarılar diliyorum. B takımla son maçım olacak. Burada rahat çalışma imkanı bulamadık, daha fazla da zorlamanın anlamı yok. Son maçımıza çıkıyoruz." ifadelerini kullandı.