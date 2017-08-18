Eskişehirspor maçı için soruşturma başlatıldı, Göztepe isyan etti

4 Haziran tarihindeki Göztepe-Eskişehirspor maçında yaşanan olaylarla ilgili yaklaşık 2,5 ay sonra soruşturma başlatılırken 72 kişi hakkında örgüt üyeliğinden gözaltı kararı verildi. Bu kişilerden 55'i gözaltına alındı...
İl Emniyet Müdürlüğünce oluşturulan özel ekip, başsavcılığın koordinesinde yürüttüğü çalışmalar neticesinde stad güvenlik kamera görüntülerinin büyük kısmını inceledi ve toplanan delillerin ardından, operasyon için harekete geçildi.
Ayrıca, olayda ihmali olduğu belirtilen 227 güvenlik görevlisi için idari soruşturma açıldı.
GÖZTEPE TARAFTARINDAN SOSYAL MEDYADA İSYAN!
Tüm bunlar yaşanırken İzmir ekibinin taraftarları sosyal medyadan isyan etti. Birçok vatandaş #GöztepeTaraftarıFişleniyor etiketi ile twitter'da isyanlarını dile getirdi. Konu hakkında kısa sürede binlerce tweet atılırken, #GöztepeTaraftarıFişleniyor etiketi Türkiye'nin en çok konuştuğu konu olarak gündeme oturdu.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR