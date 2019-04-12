Eski hocasından Luyindama itirafı!
Standard Liege Teknik Direktörü Michel Preudhomme, ara transferde Galatasaray’a verdikleri Luyindama’yı isteyerek bırakmadıklarını söyledi.
Gündemlerinde başka futbolcuları satmak olduğunu belirten Preudhomme, “Listedeki oyuncuları satabilseydik Luyindama kalırdı. Onlara talip çıkmayınca Luyindama’yı bırakmak zorunda kaldık. Transferler için paraya ihtiyacımız vardı” dedi.
3 milyon Euro’ya kiralanan Kongolu savunmacının, sezon sonunda 5 milyon Euro’ya zorunlu satın alma opsiyonu bulunuyor.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle