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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.07.2018 - 11:01, Son Güncelleme:

Eski Başpehlivan Kara: Benim için Kırkpınar güreşleri bitmiştir

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Eski Başpehlivan Kara: Benim için Kırkpınar güreşleri bitmiştir

Eski Başpehlivan Recep Kara, "Benim için Kırkpınar güreşleri bitmiştir. 22 yıldır bu sahada güreş tutuyorum. Recep Kara'nın bir daha Kırkpınar'da güreş yapma işi bitmiştir." dedi.

Kırkpınar'da 2004, 2007, 2008 ve 2016'nın başpehlivanı Ordulu Recep Kara, "Benim için Kırkpınar güreşleri bitmiştir. 22 yıldır bu sahada güreş tutuyorum, Recep Kara'nın bir daha Kırkpınar'da güreş yapma işi bitmiştir." dedi.

Tecrübeli güreşçi, 3. turda hakem heyetinin başpehlivan Ali Gürbüz ile karşılaşması sonucu verdiği karar üzerine, basın tribününe gelerek gazetecilere yaptığı açıklamada, Kırkpınar'da artık güreşmeyeceğini söyledi.

Kırkpınar'da 4 kez başpehlivan olduğunu hatırlatan Recep Kara, "Bu güreşi herkes kadar en iyi ben de bilirim. Ben kimsenin hakkını hukukunu istemiyorum. Ama ben bir yıldır burada emek harcıyorum. Aşağıda görüntüyü ben de izledim. Eğer altın puanda bu güreş verilmediyse, Ali Gürbüz ile yaptığım müsabaka verilmiyorsa eğer, benim bir daha Kırkpınar'da güreşmeme gerek yok. Benim için Kırkpınar güreşleri bitmiştir. 22 yıldır bu sahada güreş tutuyorum, Recep Kara'nın bir daha Kırkpınar'da güreş yapma işi bitmiştir." diye konuştu.

Hakemlerin doğru karar vermediğini ileri süren Recep, şunları kaydetti:

"İstedikleri gibi oyun oynuyorlar. Burada bir senenin emeği gidiyor. Biz bir yıl gece gündüz çalışarak buraya hazırlanıyoruz. Ama bizim hakkımızı yemesinler. Ben senelerdir dopingli adamlarla uğraştım. Burada 4 tane birinciliğimi yediler. Geldiler, yine hakkımızı yiyorlar. Yazıklar olsun diyorum başka bir şey demiyorum. Buradan da yetkililere sesleniyorum. Her şey kayıtta. Hiçbir şey gizli kalmıyor. Bunları Allah'a havale ediyorum. Benim için Recep Kara olarak Kırkpınar güreşi bu saatten sonra bitmiştir. Oyunu ağır çekimde ben de izledim. Şu güreşi Ali'ye verdiyseniz benim bu işi yapmama gerek yok. Hepsini tebrik ederim. Bravo güreşi katlettiler."

Hakem heyetinin Ali Gürbüz'ün güreşi kazandığı yönünde açıklama yaptığını ifade eden 36 yaşındaki güreşçi, "Bu güreşi onlar kadar biz de biliyoruz. Daha konuşmaya da gerek yok." değerlendirmesinde bulundu.

657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 3. tur karşılaşmasında, Recep Kara ve Ali Gürbüz karşılaştı. Saha hakemlerinin kazanan konusunda tereddütte kalması sonucu kule hakemliğinin kararına başvurulmuş, ardından kule hakemleri tekrar tekrar görüntüleri izleyerek galibi Ali Gürbüz olarak açıklamıştı.

Hakemlerin kararı uzun süre açıklamaması ise her iki pehlivan ve taraftarları tarafından tepki aldı.

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