Erzurumspor 0-1 Trabzonspor
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor, Erzurumspor'u deplasmanda 1-0 yendi. Bordo-mavililerin golünü 65. dakikad Nwakaeme kaydetti. Karadeniz temsilcisi 3 maçlık yenilmezlik serisini 4'e çıkardı. Ünal Karaman'ın ekibi, 43 puana yükselerek üst sıraları zorlamaya başladı. Erzurumspor ise 22 puanda düşme hattına demirledi. Erzurum ekibi Hamza Hamzaoğlu önderliğinde çıktığı iki karşılaşmadan da sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Bordo-mavililer ligde bir sonraki maçını evinde Antalyaspor ile oynayacak.
Ayrıntılar gelecek...
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada sol kanattan Obertan’ın ortasında topla buluşan Kone müsait pozisyondaki Opseth’i gördü. Opseth’in etkisiz şutu kalecide kaldı.
10. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Kone’nin uzaktan sert şutunda top kalecide kaldı.
15. dakikada sağ taraftan kullanılan serbest vuruşta Eduok, direkt kaleye şunu çekti ancak meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.
20. dakikada sol kanattan ilerleyen Leo, pasını ceza sahasındaki Opseth'e verdi ancak bu oyuncu müsait pozisyonda topu ıskaladı.
38. dakikada sol kanattan Obertan’ın ortasında topla buluşan Taylan, ceza sahası dışındaki Eduok’a çıkardı. Bu oyuncunun şutu kalecide kaldı.
Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.
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