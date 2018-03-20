Erzurum'da buz hokeyi heyecanı!
Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) Erkekler 18 Yaş Altı Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu organizasyonu, Erzurum'un ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Organizasyonda birbirinden zorlu mücadeleler sporseverleri bekliyor.
Zorlu rakipler var
Erzurum 2000 Kişilik Buz Pisti'nde 26 Mart-1 Nisan tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda Türkiye'nin yanı sıra Belçika, Bulgaristan, İsrail, Meksika ve Tayvan mücadele edecek.
Şampiyonada yer alacak Türk Milli Takımı, Kocaeli, Erzurum, İstanbul, Ankara ve İzmir'den seçilen sporcular oluşturacak.
17 yaş ortalamasına sahip aday milli takım kadrosunda, şu sporculardan oluşuyor:
Muhammet Mutanoğlu, Eren Demirtürk, Alp Berke Elakaş, Murat Can Kızılkaya, Ömer Güngör, Kadir Saklıca, Ali Hakan Özbil, Agah Hamza Aksu, Barış Özgün, Atakan Maviş, Erkan Kahraman, İsmet Eren Gökçen, Fırat Afşin, Enes Kazancı, Timur Can Turut, Bilal Dolanbay, Mehmet Emin Şimşek, Furkan Şentürk, Emrecan Turan, Mehmet Ali Turan, Sarp Demirezen.
Maç programı
Erkekler 18 Yaş Altı Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu'nda Türkiye'nin yapacağı maçların programı ise şöyle:
26 Mart Pazartesi:
20.00 İsrail-Türkiye
27 Mart Salı:
20.00 Meksika-Türkiye
29 Mart Perşembe:
20.00 Belçika-Türkiye
30 Mart Cuma:
20.00 Tayvan-Türkiye
1 Nisan Pazar:
20.00 Bulgaristan-Türkiye
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