Ersan'dan "double double"

NBA'e 8 maçla devam edildi. Los Angeles Clippers, büyük çekişmeye sahne olan mücadelede, konuk ettiği Atlanta Hawks'u 108-107 yendi. Clippers'ı galibiyete, 34 sayı atan Lou Williams ve 25 sayı, 18 ribaunt üreten DeAndre Jordan taşıdı.

Hawks'ta oynayan milli basketbolcu Ersan İlyasova, 13 sayı ve 13 ribauntla "double double" yaptı. Taurean Prince 20, Dennis Schröder de 18 sayı kaydetti

Rockets, Bulls deplasmanında galip

James Harden'ın sakatlığında zor günler geçiren Batı Konferansı'nın iddialı ekiplerinden Houston Rockets, Chicago Bulls deplasmanından 116-107 galip ayrıldı.

Rockets'ta 24 sayı, 9 asist, 8 ribauntla oynayan Chris Paul ve maçı 24 sayı, 9 asist, 6 ribauntla bitiren Eric Gordon, galibiyetin mimarları oldu. Gerald Green 22 sayı, Trevor Ariza 18 sayı, 9 ribaunt ve Clint Capela 15 sayı, 16 ribauntluk katkı sundu.

Bulls'ta Bobby Portis'in 22 sayı, Denzel Valentine'ın 19 sayı, 8 ribaunt, 5 asist ve Kris Dunn'ın 19 sayı, 8 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Timberwolves, Cavaliers'ı farklı yendi

Minnesota Timberwolves, farkı 41 sayıya kadar çıkardığı karşılaşmada, ağırladığı Cleveland Cavaliers'ı 127-99 mağlup etti.

6 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Timberwolves'ta Andrew Wiggins 25 sayı, 6 ribaunt, Jimmy Butler ise 21 sayı, 9 asist, 8 ribauntla öne çıktı. Karl-Anthony Towns 19 sayı, 12 ribaunt, Taj Gibson da 16 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptı.

22 sayı atan Jeff Green ve 19 sayı, 5 asistle oynayan Kyle Korver, Cavaliers'ı ayakta tutmaya çalıştı. Cedi Osman, 16 dakikada 6 sayı ve 2 ribaunt üretti.

Kariyerinin en zayıf skor performanslarından birini sergileyen Cavaliers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, 10 sayı, 8 ribaunt ve 5 asistle mücadele etti.

NBA'e 4 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Indiana Pacers-Milwaukee Bucks: 109-96

Brooklyn Nets-Toronto Raptors: 113-114 (uzatmada)

Chicago Bulls-Houston Rockets: 107-116

Minnesota Timberwolves-Cleveland Cavaliers: 127-99

New Orleans Pelicans-Detroit Pistons: 112-109

Sacramento Kings-San Antonio Spurs: 100-107

Golden State Warriors-Denver Nuggets: 124-114

Los Angeles Clippers-Atlanta Hawks: 108-107