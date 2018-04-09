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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
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09.04.2018 - 10:36, Son Güncelleme:

Ersan İlyasova double-double yaptı

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Ersan İlyasova double-double yaptı

NBA'de Ersan İlyasova'nın "double-double" yaptığı maçta Philadelphia 76ers, Dallas Mavericks'i 109-97 yenerek üst üste 14. galibiyetini aldı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncular Ersan İlyasova ve Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers, sahasında Dallas Mavericks'i 109-97 yendi. NBA'e 7 maçla devam edildi. Philadelphia 76ers, Ersan İlyasova'nın 23 dakika süre alarak 11 sayı, 12 ribauntla "double-double" yaptığı mücadelede Dallas Mavericks'i 109-97 mağlup ederek art arda 14. olmak üzere 50. galibiyetine ulaştı.
Doğu Konferansı'nda üçüncü sırada yer alan ve play-off'u daha önce garantileyen 76ers'ta JJ Redick 18, Ben Simmons 16, Marco Belinelli ve Robert Covington 15'er sayı buldu. Furkan Korkmaz ise iki dakika süre aldığı mücadelede sayı kaydedemedi. Play-off şansı bulunmayan Mavericks'te Harrison Barnes 21, Dennis Smith Jr 20, Dwight Powell 13 sayı attı.

Öte yandan bu maçı kazanarak şampiyon olduğu 1983'te elde ettiği bir sezon içindeki en uzun galibiyet serisi rekorunu tekrarlayan 76ers, 1966'da ise 18 maçlık seriye iki sezon içinde ulaşmıştı.

Utah Jazz play-off'u garantiledi
Utah Jazz, deplasmanda Los Angeles Lakers'ı 112-97 yenerek Batı Konferansı'nda play-off'a kalmayı garantiledi. Peş peşe 5. olmak üzere 47. galibiyetine ulaşan Jazz'da Donovan Mitchell, 28 sayı, 9 ribaunt, 8 asist, Joe Ingles 22 sayı, 10 asist, 4 ribaunt, Derrick Favors 10 sayı, 13 ribauntla oynadı. Play-off şansını önceki maçlarda kaybeden Lakers'ta Josh Hart 25, Tyler Ennis 22, Julius Randle 17 sayı buldu.
NBA'e 9 maçla devam edilecek.

Sonuçlar
Charlotte Hornets-Indiana Pacers: 117-123
Philadelphia 76ers-Dallas Mavericks: 109-97
Boston Celtics-Atlanta Hawks: 106-112
Memphis Grizzlies-Detroit Pistons: 130-117
Toronto Raptors-Orlando Magic: 112-101
Los Angeles Lakers-Utah Jazz: 97-112
Phoenix Suns-Golden State Warriors: 100-117

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