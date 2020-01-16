Erkeklerden fazla çalışıp onları geçti

Spor Arena / Süleyman ARAT - Liverpool ile Chelsea arasında 14 Ağustos’ta İstanbul’da oynanan UEFA Süper Kupa maçını Fransız kadın hakem Stephanie Frappart’ın futbolun dönüm noktalarından biri oldu. Olağanüstü başarılı bir yönetim gösteren Frappart, tüm dünyanın kadın hakemlere bakış açısını değiştirmekle kalmadı, hemcinslerine de rol model oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından Süper Lig hakemlerine uygulanan FIFA Atletik Testi’ne katılan tek kadın hakem Mürvet Yavuztürk, dört meslektaşının sakatlık ya da kötü performans nedeniyle geçemediği bu testi başarıyla geçmeyi başardı. 88 erkek hakemle birlikte girdiği 3 aşamalı sınavda hız, sürat ve dayanıklılık testlerini başarıyla geçen Yavuztürk, Seçim Demirel’den sonra bu testi başarıyla geçen ikinci kadın oldu.

Beden eğitimi öğretmeni

1985 yılında Samsun’da dünyaya gelen Mürvet Yavuztürk, eski bir futbolcu. Genç Milli Takım’da 5 kez forma giyen Yavuztürk, Samsungücü’nde oynarken Türkiye Şampiyonluğu kupasını kaldırdı. Eski kadın hakemlerden Seçim Demirel’den etkilenerek hakem olmaya karar veren Yavuztürk, 2009’da C Klasmanı’na çıkarak 2. ve 3. ligler ile BAL maçlarında yardımcı hakem olarak bayrak kaldırdı. Önce Batman’da, şimdi de Giresun Bulancak’ta Erdoğan Galip Güngör İlköğretim Okulu’nda beden eğitimi öğretmenliği yapıyor. Yardımcı hakemlikteki başarısının yanı sıra cesaretiyle de dikkat çeken Mürvet Yavuztürk, TFF’ye dilekçe yazarak, erkek hakemlere uygulanan FIFA Atletik Testi’ne girmek istediğini bildiren tek kadın hakem oldu.

Erkekler 4, ben 6 antrenman yaptım

TFF’nin olumlu yanıt vermesi sonrası girdiği testte başarılı olan Yavuztürk, bundan böyle Süper Lig maçlarında yardımcı hakem olarak görev alabilecek. Yakın arkadaşları tarafından, umudunu hiç yitirmediği için ‘Polyanna’ veya gücü nedeniyle ‘Zeyna’ lakabını taktığı Mürvet Yavuztürk, erkek kas yapısının kadınlara göre çok daha güçlü olduğunu belirterek, “Bu fark bilimsel bir gerçek. Bu yüzden ben erkeklerden çok daha fazla çalışarak onlarla aynı seviyeye gelmem lazımdı. Erkekler 4 antrenman yaparken ben haftada 6 idman yaptım ve testi geçtim. Bir kadın isterse her işi başarabilir” dedi.

Mürvet Yavuztürk testte neler yaptı?

10 metre sprint, 8 metre sağa, 8 metre sola ve tekrar 10 metre sprintin yapıldığı Coda Yön Değiştirme Testi’ni 9.65 saniyede tamamlayan Mürvet Yavuztürk, 1 dakikalık bir aranın ardından 5 kez üst üste 30 metreyi 4.7 saniyede koştu. Daha sonra 40 kez 75 metre koşusu yapan Yavuztürk, her 75 metreyi 15 saniyede tamamlayıp, 20 saniye dinlenip tekrar koştu.

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