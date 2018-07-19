Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye mağlup oldu
20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, 2. Grup'taki son maçında Fransa'ya 3-1 yenildi.
Hollanda ve Belçika'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada Türkiye, 5. maçında Fransa ile karşılaştı.
Belçika'nın Kortrijk şehrinde oynanan maçta ay-yıldızlı ekip, rakibine 22-25, 18-25, 25-20 ve 17-25'lik setlerle 3-1 mağlup oldu.
Bu sonuçla Türkiye, gruptaki tüm maçlarını mağlubiyetle tamamladı ve son sırada kaldı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle