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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
06.11.2019 - 12:16, Son Güncelleme:

Ergin Ataman'ın hedefi dalya!

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Ergin Ataman'ın hedefi dalya!

Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi'nde "dalya" hedefiyle sahada. Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın tecrübeli başantrenörü, tek isim altında düzenlenen Avrupa'nın bir numaralı kupasında 100. galibiyetini alabilmek için yarın parkeye çıkacak. Ergin Ataman, Anadolu Efes, Ülker, Galatasaray, Climamio Bologna ve Montepaschi Siena'yla yer aldığı THY Avrupa Ligi'nde bugüne dek takımlarının başında 230 maçta 99 galibiyet elde etti.

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın tecrübeli başantenörü Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi'nde 100. galibiyeti için yarın parkeye çıkacak.

Lacivert-beyazlıların Yunanistan'da Olympiakos'la oynayacağı maçta Ergin Ataman, 2001-2002 sezonundan itibaren düzenlenen THY Avrupa Ligi'nde 100. galibiyetini arayacak.

Bu organizasyonda 12. sezonunu geçiren Ergin Ataman, 5 farklı takımın başında 230 maça çıktı. Anadolu Efes, Ülker, Galatasaray, İtalyan temsilcileri Climamio Bologna ve Montepaschi Siena'nın başında toplam 99 galibiyet elde eden Ataman, 131 kez de sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Ataman, yarın lacivert-beyazlıların Olympiakos'u deplasmanda mağlup etmesi durumunda "dalya" diyecek ve kariyerinde önemli bir kilometre taşını daha geride bırakacak.

- İlk galibiyet Montepaschi Siena'yla

Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi'ndeki ilk galibiyetini İtalya'da çalıştırdığı Montepaschi Siena takımıyla elde etti.
İtalyan temsilcisiyle önemli başarılara imza atan Ataman, Avrupa'nın en önemli kulüp organizasyonundaki ilk galibiyetini 10 Ekim 2002'de Litvanya takımı Zalgiris karşısında 81-74'lük skorla aldı.

- Anadolu Efes'le 41 galibiyet

Ergin Ataman, şu anki takımı Anadolu Efes'le THY Avrupa Ligi'nde 41 kez sahadan mutlu ayrıldı.
Geride kalan sezon önemli bir performansla takımını THY Avrupa Ligi'nde final oynatan Ataman, lacivert-beyazlılarla bu ligde 86 karşılaşmaya çıktı.

- Maçlar

Ergin Ataman'ın THY Avrupa Ligi'nde takımlarıyla çıktığı maçlarda aldığı galibiyet sayıları şöyle:

Sezon Takım Galibiyet Mağlubiyet
2002-2003 Montepaschi Siena 11 11
2003-2004 Ülker 6 7
2005-2006 Ülker 6 13
2006-2007 Climamio Bologna 5 4
2008-2009 Efes Pilsen 4 6
2009-2010 Efes Pilsen 6 10
2013-2014 Galatasaray 13 14
2014-2015 Galatasaray 6 18
2016-2017 Galatasaray 11 19
2017-2018 Anadolu Efes 4 14
2018-2019 Anadolu Efes 23 13
2019-2020 Anadolu Efes 4 2
TOPLAM - 99 131

Ergin Atamanın hedefi dalya

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