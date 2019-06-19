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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriErgin Ataman yine kulaklıkla çıktı
GeriBasketbol Ergin Ataman yine kulaklıkla çıktı 
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Basketbol
AA Spor / Foto: Süleyman ARAT
19.06.2019 - 20:48, Son Güncelleme:

Ergin Ataman yine kulaklıkla çıktı 

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Ergin Ataman yine kulaklıkla çıktı 

Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında oynanan Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 6. maçında, bir önceki müsabakada sakatlanan sarı-lacivertli oyuncu Luigi Datome kadroda yer aldı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan serinin 5. maçında aldığı darbe sonrasında geçici hafıza kaybı yaşayan İtalyan forvet Datome, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan 6. maçın kadrosunda yer buldu. 

Ataman kulaklıkla çıktı 

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, sahaya kulaklıkla çıktı. 
Fenerbahçeli taraftarlar ile uzun süredir arasında gerginlik olan Ataman'ın sahaya geldiği sırada taraftarlar tecrübeli başantrenörü ıslıkla protesto etti. 

Serideki bazı maçlarda da kulaklık takan ve "Küfür duymak istemediğim için maçın başında kulaklıkla çıktım, müzik dinledim." şeklinde açıklamada bulunan Ataman, sahaya çıkarken yine kulaklık taktı. 
Ayrıca Anadolu Efesli yedek basketbolcular ile teknik ekibinin oturduğu bölümün arkasında spor şubeden polisler yer aldı. 

Kalinic'in "dalya" heyecanı 

Fenerbahçe Beko'nun Sırp basketbolcusu Nikola Kalinic, sarı-lacivertli ekipteki "dalya" heyecanı yaşadı. 
Sarı-lacivertli ekibe 2015'te transfer olan 27 yaşındaki Kalinic, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ndeki 100. maçına çıktı. 

Maç kapalı gişe 

Fenerbahçeli taraftarlar, müsabakaya yoğun ilgi gösterdi. 
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki sezonun son maçından yaklaşık 1 saat önce bütün biletlerin tükendiği açıklandı. 

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