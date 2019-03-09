Ergin Ataman: Sürpriz değildi...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriErgin Ataman: Sürpriz değildi...
GeriBasketbol Ergin Ataman: Sürpriz değildi...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Basketbol
09.03.2019 - 01:01, Son Güncelleme:

Ergin Ataman: Sürpriz değildi...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ergin Ataman: Sürpriz değildi...

THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında konuk ettiği İspanya temsilcisi Barcelona Lassa'yı 92-70 yenen Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, alınan galibiyetin kendileri için sürpriz olmadığını söyledi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ataman, tüm hafta boyunca maça hazırlandıklarını belirtti.

Ergin Ataman, Barcelona Lassa'nın çok iyi bir takım olduğunu dile getirerek, "Buraya son 11 maçta 9 galibiyet alarak geldiler. Geçen hafta Real Madrid'i yendiler, İspanya'da kupa kazandılar. Ancak galibiyet sürpriz değildi. Tüm hafta bu maça çalıştık. Pangos ve Heurtel rakibin kilit oyuncularıydı. Biz de tam saha baskı yaparak onları oyundan düşürdük ve ilk yarıda oyun ritmimizi bulduk." ifadelerini kullandı.

ABD'li oyun kurucu Shane Larkin'in çok iyi oynadığına dikkati çeken Ataman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Barcelona'nın üç kilit oyuncusu Kuric, Tomic ve Seraphin'di. Biz bugün hücumlarını iyi durdurduğumuzu düşünüyorum. Tomic içerden sayılar buldu ama mücadele ederek onu durdurduk. Hücumda Larkin çok iyi oynadı. Topu iyi dağıttı. Eli sıcak oyuncuyu iyi bulduk. Hiçbir şey henüz garanti değil. Böyle devam etmek istiyoruz. Kalan son 5 maçta 4 galibiyet almalıyız ki ilk dörde girelim. Dörtlü Final'e kalıp kalamayacağımızı önümüzdeki süreç belirleyecek. Bu akşam THY Avrupa Ligi'nin en iyi oynayan ekiplerinden biri olduğumuzu gösterdik. İnşallah Dörtlü Final'e gitmek nasip olur."

Mücadelenin play-off havasında geçtiğini aktaran Ataman, "Daha 5 haftalık bir süreç var. Zor maçlar oynuyoruz. Barcelona ile olası play-off eşleşmesi hakkında konuşamam. Bugünkü performansımızı CSKA Moskova maçında da göstermeliyiz. Bu maç bizim için hedef karşılaşma olacak. Bu akşam kulüp tarihinin biletli seyirci rekoru da kırıldı diye biliyorum. Bu atmosferde oynamaktan keyif alıyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

Pesic: "Bu gece bizim gecemiz değildi"

Barcelona Lassa'da başantrenör Svetislav Pesic, Anadolu Efes'in maç boyunca iyi oynayarak kazanmayı hak ettiğini ifade etti.  Bire birlerde iyi oynayamadıklarını aktaran Pesic, "Anadolu Efes'i galibiyetinden dolayı tebrik ederim. Karşılaşmanın başından sonuna kadar muhteşem oynadılar. Sonuna kadar galibiyeti hak ettiler. Bu da benim takımımla aralarındaki farktı. Bire birlerde kötü oynamamızı iyi kullandılar. Boş atışlarda da iyiydiler. Ritim tutturmayı başaramadık." diye konuştu.

Maça kenardan dahil olan oyunculardan katkı alamadıklarına değinen Pesic, "Anadolu Efes, kenardan dahil olan oyunculardan verim aldı. Birçok problem yaşadık. Savunmada da iyi oynamadık. Bu gece bizim gecemiz değildi." değerlendirmesinde bulundu.

Pesic, Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki atmosferin muhteşem olduğunu vurgulayarak, "Atmosfer onlar için itici güç oldu. Anadolu Efes zaten sezon boyunca iyi basketbol oynayan bir ekip. Biz kendi oyunumuzu oynayamadık. Sorunu burada yaşadık." şeklinde görüş belirtti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Ergin Ataman: Sürpriz değildi...

Juventus ligde rahat kazandı

'Fenerbahçe maçı için sakladık'

Milliler Sırbistan'da fırtına gibi esmeye devam ediyor