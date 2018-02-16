Ergin Ataman noktayı koydu! Obradovic...
Anadolu Efes'in Başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe Koç'uyla yaşananlara takılmadığını söyledi.
ANADOLU Efes bir hafta önce lig maçında 100-74’lük skorla 26 sayı farkla yenildiği rakibi F.Bahçe’yi, Türkiye Kupası’nda saf dışı bıraktı. Lig maçında 100 sayı barajına ulaşmak için oyuncularına, ‘Faul yapın’ taktiği veren F.Bahçe Koçu Obradovic ile Anadolu Efes’in Koçu Ergin Ataman arasında yaşanan gerilim, kupa maçına da yansıdı. Karşılaşma öncesinde ve sonrasında Ergin Ataman cephesinde neler yaşandı? O maçta yaşananların kupadaki mücadeleye yansıması nasıl oldu? Ataman tüm ayrıntılarıyla gelişmeleri değerlendirdi:
OYUNCULARIM KAFAYA YAZMIŞ
Ben o konuyu kapattım. Hem de olabilecek en iyi şekilde kapattım. F.Bahçe’nin antrenörü hep kendi takımını motive ediyordu. Bu defa bizi motive etti. Benim takımımın oyuncuları da son derece kaliteli isimler. Onlar da 100-74 kaybettiğimiz maçtan sonra yapılanları kafalarına yazmış. Kendi içlerinde toplantı yapmış ve konuşmuşlar. Bu hareket sadece bana değil, onlara da yapılmıştı.
BİZE EKSTRA MOTİVASYON OLDU
Ben yapılanları şahsi olarak, bana özel yapılmış algılamıyorum. Oyunculara da tabii ki kupa maçı için bu yaşananlar bir motivasyon oldu. Bir de eleme maçı olmasının getirdiği motivasyon vardı. Ama o maçtaki davranış da artı oldu. Bu gerginlik olayını zaten ben basın toplantısında sonlandırdım. Sahada da oyuncularım net bir şekilde kapattı. Noktayı koydular. Ben oraya teamül gereği, orta sahaya gittim. Maç başlarken kulübümün flamasını verip, elini sıkacaktım. Ama o gelmedi. (Akşam)
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