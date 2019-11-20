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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
20.11.2019 - 16:29, Son Güncelleme:

Ergin Ataman: "İdolüm Messina ile karşılaşmak heyecan verici..."

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Ergin Ataman: "İdolüm Messina ile karşılaşmak heyecan verici..."

Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında yarın deplasmanda mücadele edecekleri İtalyan ekibi AX Armani Exchange Milan'ın başantrenörü Ettore Messina ile yıllar sonra tekrar karşılaşacak olmaktan heyecan duyduğunu belirtti.

Uzun bir aranın ardından AX Armani Exhange Milan'ın başına geçerek Avrupa basketboluna dönen Messina için övgüde bulunan Ataman, "AX Armani Exchange Milan'ı çalıştıran Ettore Messina, basketbol antrenörlüğüne başladığımda idol aldığım kişi. NBA'e gitmeden İtalya'da ve THY Avrupa Ligi'nde birçok kez karşı karşıya geldik. Yıllar sonra yeniden böylesine önemli bir THY Avrupa Ligi maçında Messina ile karşı karşıya gelmek heyecan verici." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Avrupa Ligi'nde oynadığı 9 maçta 7 galibiyeti bulunan Milano temsilcisinin çok iyi bir takım olduğunu vurgulayan Ergin Ataman, şunları kaydetti:

"Sergio Rodriguez, Vladimir Micov ve Nemanja Nedovic gibi oyuncuların bizim dış oyuncularımıza benzer özellikleri var. Pota altında Luis Scola gibi çok tecrübeli oyuncuları var. Bu sezon salonda yarattıkları atmosfer de zorlu. Ama biz de zoru başarmayı seven bir takımız."

Lacivert-beyazlı takımın milli oyuncusu Sertaç Şanlı ise karşılaşma hakkında yaptığı değerlendirmede, "Rakibimiz THY Avrupa Ligi'nin sert ve tecrübeli takımlarında biri. Ayrıca onlar da evlerinde bu sezon hiç yenilmediler. Biz de çok çalışıyoruz ve her maçı kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret ediyoruz. Dörtlü Final hedefimiz için önemli rakiplerimizden biri olan AX Armani Exchange Milan'ı evinde mağlup ederek avantajlı duruma geçmek istiyoruz." şeklinde görüş belirtti. 

Ergin Ataman: İdolüm Messina ile karşılaşmak heyecan verici...

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