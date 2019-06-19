Ergin Ataman iddialı! "Gerçekleri tarih yazar..."
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko maçının ardından iddialı konuştu.
Şampiyonluğun son maça kalmasıyla ilgili konuşan Ergin Ataman, "Gerçekleri tarih yazar, tarihi de cuma günü dostlarımızla güzel bir ortamda şampiyon olarak yazacağız. Bugün ailem buraya gelemedi; ama ben tüm Fenerbahçe teknik heyeti ve oyuncularını Sinan Erdem’e davet ediyorum" dedi.
Deneyimli koç, daha sonra soru almadan gitti.
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