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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
13.11.2019 - 10:34, Son Güncelleme:

Ergin Ataman galibiyetin şifresini verdi!

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Ergin Ataman galibiyetin şifresini verdi!

Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Zenit'i mağlup edebilmek için pota altında etkili savunma yapmaları gerektiğini belirtti.

Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi'nde Rusya ekibi Zenit ile yarın oynayacakları 8. hafta maçını kazanabilmeleri için pota altında etkili savunma yapmaları gerektiğini belirtti.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Sinan Erdem Spor Salonu'nda yarın saat 20.30'da başlayacak maça ilişkin, Ergin Ataman'ın görüşlerine yer verildi.

Zenit'in Olympiakos ve Zalgiris'i deplasmanda yendiğini hatırlatan Ataman, "Özellikle pota altında Gustavo Ayon ve Will Thomas çok etkili. Ayrıca Austin Hollins de çok önemli bir skorer. Bu maçı kazanmak için pota altında mutlaka etkili savunma yapıp tempolu basketbolumuzu taraftarımızın da her zamanki motivasyonu ile birleştirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

THY Euroleague’de 8. hafta heyecanı
THY Euroleague’de 8. hafta heyecanı

Öte yandan, lacivert-beyazlı takımın Alman pivotu Tibor Pleiss ise Zenit karşısında zor bir müsabakaya çıkacaklarını vurgulayarak, "Zenit'in 2 galibiyeti var. Dolayısıyla buraya büyük bir motivasyon ve agresiflik ile gelecekler ve maçı bizim için olabildiğince zorlaştırmaya çalışacaklar. Özellikle geçen hafta Olympiakos deplasmanında aldığımız galibiyetin bize verdiği güvenle bu maçta agresif olmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Ergin Ataman galibiyetin şifresini verdi

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