Erce Kardeşler sosyal medyada gündem oldu.. İşte o röportaj

Erce Kardeşler, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Boluspor maçı hakkında değerlendirmede bulundu. İkinci yarıya istekli ve arzulu başlayan rakiplerine karşı bir cevap veremediklerini belirten Erce Kardeşler, şunları kaydeti:

"Gol yedikten sonra çok rahatladık takım olarak, sanrım gol yemeyi bekliyorduk. Sonra oyun sistemimizi oturttuk ve 2-1 öne geçtikten sonra skoru koruduk. Aileme, anneme, babama, yemeklerimizi hazırlayan, odalarımızı temizleyen ablalarımıza teşekkür ediyorum. Biz burada 90 dakika futbol oynayalım diye herkes sabah 07.30’da işe gelip saatlerce çalışıyor. Buna emek veren herkese teşekkür ediyorum, onların ellerinden öpüyorum."

Üst üste 3. galibiyet

Ligde Boluspor galibiyetiyle art arda üçüncü maçını kayıpsız geçen Altınordu, 7. haftada puanını 13’e çıkardı. Ligde ilk 4 haftada 4 puan alabilen İzmir temsilcisi, son 3 haftada Samsunspor (4-1), Gaziantepspor (3-0) ve Boluspor (2-1) maçlarını kayıpsız geçti ve bu müsabakalardan 9 puan topladı.

Attığı 16 golle ligin en fazla gol atan ekiplerinden olan İzmir temsilcisinde dün birer gol atan Mirkan Aydın ve Kerim Avcı ikilisi 11 gole ulaştı. Ligde 6. golüne imza atan Mirkan Aydın 7 maçın 6’sında fileleri havalandırdı. Son 4 maçta 5 gol atan Kerim Avcı da oynadığı tüm maçlarda gol atma başarısı gösterdi. Altınordu’da bu 2 oyuncu dışında Barış Alıcı ile Murat Uçar 2, Alican Özfesli ise 1 gol kaydetti.

İzmir temsilcisi, bu sezon çıktığı 7 lig maçında da gol sevinci yaşadı.

Altınordu, lige verilecek aranın ardından 15 Ekim Pazar günü Adanaspor’u konuk edecek.

ERCE KARDEŞLER KİMDİR?

14 Mart 1994 Çanakkael doğumlu Erce Kardeşler, profesyonel futbol kariyerine 3 Lig takımı Oyak Renaultspor'da başlamıştır. 2013 yılında Altınordu'ya transfer olan Erce Kardeşler halen Altınorduspor forması giymektedir. 1.86 boyunda olan Erce Kardeşler, kalecilik yapmaktadır.