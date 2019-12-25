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25.12.2019 - 20:48, Son Güncelleme:

ENKA ve TED takımları hem erkeklerde hem kadınlarda finale yükseldi

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ENKA ve TED takımları hem erkeklerde hem kadınlarda finale yükseldi

Spor Toto Türkiye Tenis Ligi'ne yarı final müsabakalarıyla devam edildi.

ENKA Spor Kulübü'nün ev sahipliği yaptığı organizasyonda ENKA ve TED takımları hem erkeklerde hem kadınlarda finalist oldu.

Erkekler yarı finalinde ENKA, ATDSK'yi, TED de Yeni Mahalle'yi 4-0'lık sonuçlarla mağlup ederek adlarını finale yazdırdı.

Kadınlarda ise ENKA, Play Tenis'i 4-0, TED de Alaçatı'yı 3-1 yenerek finale yükseldi.

Organizasyonda kadınlar finali yarın, erkekler finali ise 27 Aralık Cuma günü oynanacak.

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ENKA ve TED takımları hem erkeklerde hem kadınlarda finale yükseldi


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