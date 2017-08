Enes Ünal'dan Galatasaray itirafı! O gece...

İspanya La Liga takımlarından Villarreal’de forma giyen genç futbolcu Enes Ünal, Ekşi Sözlük yazarlarının sorularını yanıtladı.

Her soruya samimi cevaplar veren Enes, hakkında bilinmeyen birçok şeyi açıkladı.

İşte Enes Ünal’ın soru-cevapları;

Ne tür kitaplar okumayı seversin ve en sevdiğin yazar kimdir?

Biyografi ve tarih kitapları okumayı seviyorum. şu anda okuduğum kitap pep guardiola’nın biyografisi ve oyun üzerine görüşleri.

Kariyerindeki en üst hedef nedir? hayalinde bir takım var mı?

“Oynayabileceğim kadar çok oynamak, potansiyelimin en üst seviyesine ulaşabilmek, futbolu bıraktığımda -ki bunu asla istemiyorum- asla pişmanlık duymamak.”

Villareal’de hedefin nedir?

“Villarreal’deki öncelikli hedeflerim kültüre, dile ve orada oynanan farklı futbol tarzına uyum sağlamak, bundan sonraki dönemde top class seviyesine ulaşabilmek.”

''YALNIZ YAŞAMAK VE DİL KONUSU BİRAZ ZORLADI''

Bursa’dan sonra gittiğin ingiltere’de ya da şu an yaşadığın şehirde ne gibi kültürel zorluk yaşadın?

''Şu ana kadar avrupa’nın 3-4 farklı ülkesinde futbol oynadım ve bu ülkelerdeki yaşantıyı tecrübe ettim. Tek zorlandığım yer Belçika’ydı diyebilirim. Nedeni ise Avrupa’ya ilk kez yaşamak üzere gitmiş olmamdı. Özellikle ilk etapta yalnız yaşamak ve dil konusu beni biraz zorladı. Sonra Lisa’yla tanıştım.''

Gelecek için planların neler? Türkiye’de hangi takımı tutuyorsun?

“Çok defa söyledim, bir kez daha belirteyim; Türkiye’de tuttuğum takım Bursaspor.”

Enes sözlüğümüze hoş geldin. tatillerini nerede geçirmeyi tercih ediyorsun? Türkiye'de mi yoksa yurt dışında mı? sürekli gittiğin bir yer var mı?

“Türkiye’de keşfedemediğim çok fazla yer var, aynı zamanda dünyanın her yerinde de güzel destinasyonları not ediyorum. Hem yurt içi hem de yurt dışı olmak üzere karma tatilleri daha çok tercih ediyorum. Sürekli gittiğim yer henüz yok, keşfedecek çok yer var.”

Askerlik işini naptın?

“Şimdilik yok yazmıyorlar, tecilli. :)”





16 yaşında süper ligde ilk attığın gol 15 metre önümde olmuştu. Kale arkasında bir gs taraftarı olarak beni üzmüştün. o golü atarken ne hissettiğini anlatır mısın?

“Saha içindeyken bunu düşünmeye de bunun keyfini almaya da vaktiniz olmuyor çünkü her an, her dakika performans göstermelisiniz. O anla ilgili kafamda net bir fotoğraf yok ama o gece uyuyamadığımı çok net hatırlıyorum.” (Skor)