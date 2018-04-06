Emre Belözoğlu: Galatasaray'ı yenmek istiyoruz

Yeni Malatyaspor'un defansif açıdan iyi bir takım olduğunu söyleyen tecrübeli futbolcu, Biz zor bir maç oynayacağımız biliyorduk, o bilinçle hazırlandık. Ligin en iyi pozisyon alan takımlarından olduğunu biliyordu ki ligde de başarılı gidiyorlar. 1-0'dan sonra birkaç pozisyonumuz vardı. Onlar da duran toplardan gelmeye çalıştılar. Şampiyonluk yolunda bu tür maçları kazanmanız bazen yeterli olur. Önemli bir maçtı, bunu kazandığımız için mutluyuz. Şampiyonuk bir netice, bir hikayenin çok güzel bitmesi. Ben Başakşehir ailesinin 3 senedir mükemmel bir hikaye yazdığını düşünüyorum Türk futbolunda. Biz bu hayalimizi taçlandırıp tüm maçları kazanarak şampiyon olmak istiyoruz. Taraftar ve medya gücümüz olmasa da bunu başarmak istiyoruz" diye konuştu.

Haftaya Galatasaray deplasmanında galibiyet arayacaklarını söyleyen Belözoğlu, "Galataasaray şampiyonuk yolunda ki en büyük rakiperlimizden bir tanesi. Ne olursa olsun biz orada kazanıp devam etmek istiyoruz. Kolay maç yok dediğim gibi, buna Galatasaray maçı dahil. Önümüzde bu maça hazırlanmak için yeterli süremiz var." ifadelerini kullandı.

Takım arkadaşı Arda Turan ile ilgili gelen soruyu da yanıtlayan Başakşehirli futbolcu, "Eskiden Hagi ile oynuyorduk, şimdi Arda var onun açıklarını kapatıyoruz. Bizim ülkemizde çok garip bizi çok sevmezler. Değerli olmak için değil işinden keyif almak için geldi. Başarı insanı üzer, intikam almak için başarı yeterli olur." diyerek sözlerini noktaladı.