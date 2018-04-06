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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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GeriFutbol Emre Belözoğlu: Galatasaray'ı yenmek istiyoruz
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Futbol
06.04.2018 - 22:33, Son Güncelleme:

Emre Belözoğlu: Galatasaray'ı yenmek istiyoruz

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Emre Belözoğlu: Galatasaray'ı yenmek istiyoruz

Medipol Başakşehir takımının kaptanı Emre Belözoğlu, Yeni Malatyaspor galibiyetinin ardından hem Galatasaray maçı hakkında hem de şampiyonluk üzerine düşüncelerini aktardı.

Yeni Malatyaspor'un defansif açıdan iyi bir takım olduğunu söyleyen tecrübeli futbolcu, Biz zor bir maç oynayacağımız biliyorduk, o bilinçle hazırlandık. Ligin en iyi pozisyon alan takımlarından olduğunu biliyordu ki ligde de başarılı gidiyorlar. 1-0'dan sonra birkaç pozisyonumuz vardı. Onlar da duran toplardan gelmeye çalıştılar. Şampiyonluk yolunda bu tür maçları kazanmanız bazen yeterli olur. Önemli bir maçtı, bunu kazandığımız için mutluyuz. Şampiyonuk bir netice, bir hikayenin çok güzel bitmesi. Ben Başakşehir ailesinin 3 senedir mükemmel bir hikaye yazdığını düşünüyorum Türk futbolunda. Biz bu hayalimizi taçlandırıp tüm maçları kazanarak şampiyon olmak istiyoruz. Taraftar ve medya gücümüz olmasa da bunu başarmak istiyoruz" diye konuştu.

Haftaya Galatasaray deplasmanında galibiyet arayacaklarını söyleyen Belözoğlu, "Galataasaray şampiyonuk yolunda ki en büyük rakiperlimizden bir tanesi. Ne olursa olsun biz orada kazanıp devam etmek istiyoruz. Kolay maç yok dediğim gibi, buna Galatasaray maçı dahil. Önümüzde bu maça hazırlanmak için yeterli süremiz var." ifadelerini kullandı.

Takım arkadaşı Arda Turan ile ilgili gelen soruyu da yanıtlayan Başakşehirli futbolcu, "Eskiden Hagi ile oynuyorduk, şimdi Arda var onun açıklarını kapatıyoruz. Bizim ülkemizde çok garip bizi çok sevmezler. Değerli olmak için değil işinden keyif almak için geldi. Başarı insanı üzer, intikam almak için başarı yeterli olur." diyerek sözlerini noktaladı.

Emre Belözoğlu: Galatasarayı yenmek istiyoruz

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