Emin adımlarla devam ediyoruz
Siyah beyazlıların ikinci başkanı Ahmet Nur Çebi, kalan 8 maçın final gibi geçeceğini belirterek “Üst üste üçüncü şampiyonluğu kazanmamak için neden yok” dedi.
BEŞİKTAŞ Kulübü 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi, tüm taraftarların takımlarına sahip çıkmasından dolayı memnun olduğunu belirterek “Sezon başında parolamız şampiyonluktu. Aynı duygu ve hassasiyet içinde şampiyonluk yolunda emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Önemli olan Şampiyonlar Ligi’nde kalıcı olmak” ifadelerini kullandı.
‘BİRLİKTELİK ÖNEMLİ’
Kalan 8 maçın final havası içinde geçeceğini belirten Çebi “Önemli olan takım birlikteliği. Bu sevgi ve bütünlüğü oluşturan taraftarlarımız sayesinde üst üste üçüncü şampiyonluğu kazanmamamız için neden yok” diye konuştu.
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