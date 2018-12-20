Elazığ'da Süper Lig sesleri!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriElazığ'da Süper Lig sesleri!
GeriBasketbol Elazığ'da Süper Lig sesleri!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Basketbol
İHA
20.12.2018 - 13:37, Son Güncelleme:

Elazığ'da Süper Lig sesleri!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Elazığ'da Süper Lig sesleri!

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde üst üste 9 galibiyet alan Elazığ İl Özel İdare, Süper Lig için mücadele veriyor.

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi’nde yer alan Elazığ İl Özel İdare, gözünü Süper Lig’e dikti. Uzun yıllardır 1. Lig'de bulunan Elazığ ekibi, bu sezon tamamen farklı bir görünüme büründü. Elazığ’la özdeşleşen bordo-beyazlı renklere bürünen takımda Süper Lig patentli bir çok isim yer alıyor. Ligde geride kalan 12 haftada 9 galibiyet alarak sevenlerini üzmeyen bordo-beyazlı takım, sezon sonu kupayı Elazığ'a getirmeyi hedefliyor.

Ligin 13. haftasında oynayacakları Akdeniz Üniversitesi karşısında zor bir maçın kendilerini beklediğini belirten İl Özel İdare Başantrenörü Hakan Acer, “Sayı ortalamaları çok yüksek. Sayı avantajları da var. Bir kısa yabancı oyuncuları var, her maç 35-40 sayı atıyor. Potansiyelli bir takım. Müdafaa yapmadığımız zaman sıkıntı yaşayacağımızı biliyoruz. Antrenmanlarda da müdafaaya çok çalışıyoruz. Fena çalışmıyoruz ama üç tane sakatımızın olması bizleri düşündürüyor. Çok 5’e 5 oynamıyoruz, biraz onun sıkıntısını yaşıyoruz. Onun dışında işler yolunda. Akdeniz Üniversitesi maçı bizim için zor olacak” dedi.

HAKAN ACER: “BÜYÜK HAYALLERİ OLAN BİR TAKIM”

Ligin başından beri hedeflerinin şampiyonluk olduğuna dikkat çeken Acer, “Ne olursa olsun Elazığ’ı Süper Lig'e taşımak istiyoruz. Hem altyapısıyla, hem de üst yapısıyla büyük hayalleri olan bir takım. Büyük hayalleri gerçekleştirmek için çok insan emek veriyor. Yöneticilerimiz, kulüp çalışanlarımız, altyapımız ve taraftarlarımız bunu hak ediyor. İnşallah sezon sonu süper ligde olacağımızı düşünüyoruz ve bende buna çok inanıyorum” ifadelerini kullandı.

En Çok Oynanan Bahis
  • 858(5,5h-10,5h)Buducnost - Fenerbahçe
    2
    İM2/2
    2,25
    7020kez oynandı
Hemen Oyna

Takımdaki durumun gayet iyi olduğunu dile getiren Kulüp Basın Sözcüsü Orçun Coşkun, “Süper Lig hedefi ile başladık. Yara alsak da hedefimizden şaşmadık. İnşallah sezon sonunda hedefimize ulaşacağız. Takımımızın performansı yabancı oyuncu ile daha da arttı. Takımımızın performansından memnunuz. İnşallah daha da iyi olacağız, beklentimiz o yönde. Artık Elazığ’ın takımı olma hüviyetini kazandık. Maç günleri oturacak yer bulamıyoruz. Salonumuzu büyütme vaktimiz geldi, inşallah Süper Lig'de daha büyük bir salonumuz olacak. Ligde bizi ve Çankaya Üniversitesi'ni favori görüyoruz. Spor severler bizleri desteklemeye devam etsinler” diye konuştu.

DENİZ ÜSTÜN: "KUPAYI ELAZIĞ’A GETİRMEK İSTİYORUZ”

Çalışmalarının yoğun geçtiğini belirten genç oyun kurucu Deniz Üstün, “Hafta sonu bizi çok zorlu bir maç bekliyor. Maçı mağlubiyet almadan geçmemiz lazım. Sıralama bizim için çok önemli . Umarım hafta sonu maçı alacağız. Hedefimiz şampiyonluk, inşallah sezon sonu o kupayı Elazığ’a getirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Akdeniz Üniversitesi maçına hazırlandıklarını dile getiren Kanadalı pivot Abigail de, “Rakiplere karşı ne yapıyorsak bu haftada da onu yapacağız. Şampiyon olmak istiyoruz her maç bizim için çok önemli. Elazığ’ı gerçekten çok seviyorum. Güzel bir şehir, tesisler ve kulüp gerçekten çok güzel. Harput’a gitme fırsatım oldu gayet iyiydi" ifadelerini kullandı.

Günün en popüler basketbol/iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Elazığ'da Süper Lig sesleri!

Eurocup'ta erken havlu attık!

Kulüplerimize ağır fatura! 10 milyar...

Flaş gelişme! Ünlü hakem Hüseyin Göçek...