Eintracht Frankfurt Benfica maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor. Çeyrek final ikinci maçında Almanya Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt, Portekiz'in güçlü takımı Benfica'yı sahasında konuk edecek. İki ekip arasındaki ilk maç Benfica'nın 4-2'lik üstünlüğüyle tamamlanmıştı. Gözler şimdi yarı final biletini alacak takımın belli olacağı rövanş mücadelesinde. Peki, Eintracht Frankfurt Benfica maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmelerinin ikinci ayağı, 18 Nisan Perşembe günü oynanacak. Turnuvada son 4'e kalacak takımlar rövanş maçlarının ardından netleşecek. Bu kapsamda Eintracht Frankfurt ile Benfica karşı karşıya gelecek. Bu müsabakaya kısa bir süre kala, maça dair yayıncı kanal ve saat bilgisi merak konusu oldu. İşte, Eintracht Frankfurt Benfica maçına ilişkin detaylar...
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının çeyrek final maçları bu akşam tamamlanacak. Eintracht Frankfurt ile Benfica bu akşam Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında karşı karşıya gelecek. TSİ 22.00'de başlayacak müsabaka, beIN SPORTS MAX 1 kanalından canlı yayınlanacak.
AVANTAJ BENFİCA'DA
İki ekip arasındaki ilk maçta Benfica kendi evinde, 19 yaşındaki Portekizli futbolcusu Joao Felix'in "hat-trick" yaptığı maçta Eintracht Frankfurt'u 4-2 mağlup etmişti.
Ev sahibi ekipte Joao Felix, ilki penaltıdan olmak üzere 21, 43 ve 54. dakikalarda, Ruben Dias 50. dakikada golleri atan isimler olmuştu.
Konuk takımın gollerini, 40. dakikada Luka Jovic ve 72. dakikada Gonçalo Paciencia kaydetmişti.
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