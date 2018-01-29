Efsane Orduspor geri gelecek!

Süper Lig'den Bölgesel Amatör Lig'e düşen Orduspor'a genç işadamı Suat Deniz başkan oldu. Genç başkan 274 gün sonra ilk galibiyetini alan Orduspor'u tekrar süper lige çıkaracağını söyledi.



Ekonomik sıkıntılar nedeniyle süper ligden Bölgesel Amatör Lig'e düşen Orduspor'a genç başkan Suat Deniz sahip çıktı. İki hafta önce Orduspor'a Başkan olan Suat Deniz Orduspor'u tekrar Süper Lig'e çıkaracağını söyledi. Başkan göreve gelir gelmez teknik ekibi değiştirip 8 futbolcu transfer etti.



274 gün sonra galip geldi



Lige eksi puanla başlayan ve haftalar ilerledikçe galibiyete hasret olan Orduspor, sezonun 16. haftasında 3 puan sevinci yaşadı. Türkiye’nin köklü kulüplerinden birisi olan ve Ordu şehrinin de markası olan Orduspor, 2017-2018 sezonunun 16. haftasında sahasında Çarşambaspor ile karşılaştı. Rakibini son dakikalarda Erkan İnan’ın penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup eden mor-beyazlılar, 274 gün sonra ligde bir maçta 3 puan elde etti.