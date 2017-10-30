Efes'te farklı tarife

SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Alper Altuğ Köselerli, Ozan Çakar, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu
ANADOLU EFES: Ledo 19, McCollum 21, Doğuş 4, Birkan 2, Arda 3, Berk 2, Motum 15, Stimac 11, Dunston 12, Simon 5, Muhaymin
DEMİR İNŞAAT BÜYÜKÇEKMECE: Wright 19, Oğulcan, Kairys 8, Simpson 6, Burak Can 11, Melih, Walker 18, Stojanovski 10, Moldoveanu 3, Merthan
1'İNCİ PERİYOT: 22-21
İLK YARI: 46-45
3'ÜNCÜ PERİYOT: 77-57
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye etkili başlayan Anadolu Efes, ilk çeyreği 22-21, ilk yarıyı ise 46-45 önde kapattı. 3'üncü periyotta vitesi artıran ev sahibi ekip, son periyoda 20 sayı farkla önde girdi: 77-57. Son periyotta da oyun üstünlüğünü rakibe bırakmayan Anadolu Efes, Demir İnşaat Büyükçekmece'yi 94-75 mağlup etti.
Mücadelenin en skorer ismi attığı 21 sayıyla Anadolu Efes'ten Errick McCollum olurken, Demir İnşaat Büyükçekmeceli Bracey Wright 19 sayı üretti.