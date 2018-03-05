Efeler Ligi baraj etabının 1. devresi tamamlandı
Voleybol Efeler Ligi baraj etabı üçüncü maçında İnegöl Belediyespor, Jeopark Kula Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.
Salon: Afyonkarahisar Atatürk
Hakemler: Koray Yılmazgil, Seçkin Yener
Jeopark Kula Belediyespor: Weber, Radke, Fatih Eren Uğur, Olveira, Hürol Temel, Ali Alp Çayır (Mehmet Özbek, Muratcan Yedidağ, Turgay Doğan, Burak Köse,
Halil Kurt, Ali Candan)
İnegöl Belediyespor: Gökhan Çatal, Antanovich, Mehmet Almaz, Cansın Hacıbekiroğlu, Gazmend, Klapwijk (Berkay Bayraktar, İbrahim Ersin Başaran, Anıl Tokat)
Setler: 25-23, 22-25, 25-23, 20-25, 9-15
Süre: 114 dakika (27, 25, 23, 25, 14)
Efeler Ligi baraj etabının 1. devresi bu maçla tamamlandı. İkinci devre karşılaşmaları 13-15 Mart'ta Afyonkarahisar Atatürk Spor Salonu'nda yapılacak.
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