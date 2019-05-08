Eczacıbaşı VitrA'nın kiralık oyuncuları dönüyor
Eczacıbaşı VitrA'nın geride kalan sezonda birinci lig takımlarına kiralık gönderdiği genç voleybolcular Buse Melis Kara ve Saliha Şahin, turuncu-beyazlı takıma dönüyor.
Eczacıbaşı Spor Kulübünden yapılan açıklamada, tamamlanan sezonda Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ta oynayan Buse Melis Kara ile Karayolları'nda görev alan Saliha Şahin'in yeni sezonda turuncu-beyazlı formayı giyeceği bildirildi.
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