Eczacıbaşı VitrA'da üç ayrılık
Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı'nda oyuncular Meliha İsmailoğlu, Güldeniz Önal ve Dilara Bağcı ile yollar ayrıldı.
Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, smaçör pozisyonunda oynayan Meliha İsmailoğlu ile Güldeniz Önal ve libero bölgesinde görev yapan Dilara Bağcı ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı bildirildi.
Açıklamada, 3 voleybolcuya da yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür edilerek, kariyerlerinde başarı dileğinde bulunuldu.
Enerjinle ve tecrübenle bize kattıkların için teşekkürler Güldeniz! 🧡— Eczacıbaşı Spor Kulübü (@EczacibasivitrA) 9 Mayıs 2019
Detaylar 👉 https://t.co/Mq3Bo8mybh
Thank you for sharing us your spirit and wisdom, Güldeniz! 🧡
Details 👉 https://t.co/bP3OI4rUw6 pic.twitter.com/6coHKOZDTd
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