Eczacıbaşı VitrA'da üç ayrılık

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, smaçör pozisyonunda oynayan Meliha İsmailoğlu ile Güldeniz Önal ve libero bölgesinde görev yapan Dilara Bağcı ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı bildirildi.

Açıklamada, 3 voleybolcuya da yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür edilerek, kariyerlerinde başarı dileğinde bulunuldu.

Enerjinle ve tecrübenle bize kattıkların için teşekkürler Güldeniz! 🧡



Detaylar 👉 https://t.co/Mq3Bo8mybh



Thank you for sharing us your spirit and wisdom, Güldeniz! 🧡



Details 👉 https://t.co/bP3OI4rUw6 pic.twitter.com/6coHKOZDTd