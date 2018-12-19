Eczacıbaşı VitrA set vermedi
Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun 2. haftasında Finlandiya temsilcisi Hameenlinna'yı deplasmanda 3-0 yendi.
Hameenlinna kentindeki Elenia Arena'da oynanan mücadelede Eczacıbaşı VitrA, 25-11, 25-20 ve 25-16'lık setlerle 3-0 galip geldi. Eczacıbaşı VitrA'nın ikide iki yaptığı grupta Hameenlinna ise iki maçını da kaybetti.
SALON: Elenia Areena
HAKEMLER: Olivier Guillet (FRA), Salvis Kurtiss (LAT)
HAMEENLINNA: Heikkiniemi, Kalchenko, Martin, Kokkonen, Green, Principato, Porsanger (L), Laukkanen.
ECZACIBAŞI VİTRA: Ezgi, Larson, Büşra, Boskovic, Kim, Beyza, Simge (L), Dilara (L), Güldeniz, Meliha, Merve.
SETLER: 0-3 (11-25,20-25,16-25)
SÜRE: 66 dakika (19,26,21)
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