Eczacıbaşı Vitra finalde kaybetti, ikinci oldu!

2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası final maçında Eczacıbaşı VitrA ile Imoco Conegliano karşı karşıya geldi.

Temsilcimiz Eczacıbaşı, İtalyan ekibine 3-1'lik setlerle mağlup oldu ve turnuvayı 2. tamamladı.

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda bir diğer temsilcimiz VakıfBank Voleybol Takımı, Igor Gorgonzola'yı 3-0 yenerek bronz madalya kazanmıştı. Organizasyonda 2013, 2017 ve 2018 yıllarında kupayı müzesine götüren VakıfBank, 2011 yılında gümüş, 2016 yılında da bronz madalya kazanmıştı.