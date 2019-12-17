MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Voleybol HaberleriEczacıbaşı VitrA, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Polonya deplasmanında
GeriVoleybol Eczacıbaşı VitrA, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Polonya deplasmanında
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Voleybol
AA
17.12.2019 - 12:07, Son Güncelleme:

Eczacıbaşı VitrA, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Polonya deplasmanında

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eczacıbaşı VitrA, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Polonya deplasmanında

Eczacıbaşı VitrA, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında yarın Polonya deplasmanında Budowlani'ye konuk olacak.

Polonya'nın Lodz şehrindeki Lodz Sport Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak.

Turuncu-beyazlılar, gruptaki ilk iki maçını kazanarak 5 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Budowlani ise grupta birer galibiyet ve mağlubiyetle 3 puanla 3. sırada yer alıyor.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle