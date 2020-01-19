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Voleybol
Haber Giriş: 19.01.2020 - 20:27,Son Güncelleme:/

Eczacıbaşı VitrA 3-0 Beylikdüzü Voleybol İhtisas

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Eczacıbaşı VitrA 3-0 Beylikdüzü Voleybol İhtisas

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında Eczacıbaşı VitrA, konuk ettiği Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi

Salon: Ayazağa Eczacıbaşı

Hakemler: Serap Kuka, Onur Coşkun

Eczacıbaşı VitrA: Lloyd, Melis Durul, Yasemin Güveli, Boskovic, Saliha Şahin, Gibbemeyer (Merve Dalbeler)

Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Dilara Elmacıoğlu, Buse Çetin, Bahar Akbay, Elçin Ruşut, Zekiye Ünal, Deniz Uyanık (Simay Kurt, Buse Kaygısız, Fatma Demir)

Setler: 25-6, 25-10, 25-11

Süre: 58 dakika (17, 18, 23)


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