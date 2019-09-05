E. Svitolina - Serena Williams tenis maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda 8 numaralı seribaşı ABD'li Serena Williams, Elina Svitolina yarı finalde karşı karşıya gelecek. 5 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina ile mücadele edecek olan Williams, galip gelmesi durumunda bir üst tura yükselecek. Peki, E. Svitolina - Serena Williams tenis maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Amerika'da devam eden açık tenis turnuvası yarı final etapları ile devam ediyor. Tek erkeklerde Bulgar Grigor Dimitrov'a yenilen İsviçreli Roger Federer ve Rus Daniil Medvedev'e kaybeden Stan Wawrinka çeyrek finalde elendi. Serena Williams ise Qiang Wang'ı rahat geçti. Amerika Açık Tenis Turnuvasında, Kadınlarda yarı final heyecanında Ukraynalı Elina Svitolina ile ABD'li Serena Williams mücadele edecek. İşte, maça dair merak edilenler.
ELİNA SVİTOLİNA- SERENA WİLLİAMS MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Elina Svitolina ile Serena Williams arasındaki Tenis maçı 6 Eylül'de saat 01:00'de oynanacak. Nefeslerin tutulduğu maç, Eurosport’tan canlı takip edecek.
ABD Açık Tenis Turnuvası'nda, tek kadınlarda Ukraynalı Elina Svitolina yarı finale çıktı.
ABD'nin New York kentinde devam eden sezonun son grand slam turnuvasında 5 numaralı seri başı Svitolina, çeyrek final müsabakasında 16 numaralı seribaşı Büyük Britanyalı Johanna Konta ile karşılaştı.
Mücadeleyi baştan sona üstün götüren Svitolina, bir saat 40 dakikalık mücadelenin ardından 6-4'lük setlerle rakibini 2-0 mağlup ederek yarı finale çıkan ilk isim oldu.
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