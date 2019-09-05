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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
05.09.2019 - 18:25, Son Güncelleme:

E. Svitolina - Serena Williams tenis maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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E. Svitolina - Serena Williams tenis maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda 8 numaralı seribaşı ABD'li Serena Williams, Elina Svitolina yarı finalde karşı karşıya gelecek. 5 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina ile mücadele edecek olan Williams, galip gelmesi durumunda bir üst tura yükselecek. Peki, E. Svitolina - Serena Williams tenis maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Amerika'da devam eden açık tenis turnuvası yarı final etapları ile devam ediyor. Tek erkeklerde Bulgar Grigor Dimitrov'a yenilen İsviçreli Roger Federer ve Rus Daniil Medvedev'e kaybeden Stan Wawrinka çeyrek finalde elendi. Serena Williams ise Qiang Wang'ı rahat geçti. Amerika Açık Tenis Turnuvasında, Kadınlarda yarı final heyecanında Ukraynalı Elina Svitolina ile ABD'li Serena Williams mücadele edecek. İşte, maça dair merak edilenler.

ELİNA SVİTOLİNA- SERENA WİLLİAMS MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Elina Svitolina ile Serena Williams arasındaki Tenis maçı 6 Eylül'de saat 01:00'de oynanacak. Nefeslerin tutulduğu maç, Eurosport’tan canlı takip edecek.

ABD Açık Tenis Turnuvası'nda, tek kadınlarda Ukraynalı Elina Svitolina yarı finale çıktı.

ABD'nin New York kentinde devam eden sezonun son grand slam turnuvasında 5 numaralı seri başı Svitolina, çeyrek final müsabakasında 16 numaralı seribaşı Büyük Britanyalı Johanna Konta ile karşılaştı.

Mücadeleyi baştan sona üstün götüren Svitolina, bir saat 40 dakikalık mücadelenin ardından 6-4'lük setlerle rakibini 2-0 mağlup ederek yarı finale çıkan ilk isim oldu.

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