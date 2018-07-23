E-spor nedir? E-spor nasıl ortaya çıktı?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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23.07.2018 - 18:41, Son Güncelleme:

E-spor nedir? E-spor nasıl ortaya çıktı?

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E-spor nedir? E-spor nasıl ortaya çıktı?

E-Spor nedir sorusunun yanıtı milyonlarca oyun oynamayı seven vatandaş tarafından sorgulanan konular arasında yer almaya başladı. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte hayatımızın odak noktasında yer almaya başlayan oyunların ardından, e-Spor ile birlikte rekabet ortamı inşa edildi. Peki, e-Spor nedir? E-spor nasıl ortaya çıktı?

Tüm dünyadan internet bağlantısı aracılığıyla oynanabilen, çeşitli ulusal ve uluslararası yarışlarla büyük organizasyonların düzenlendiği yeni bir dijital spor alanı olarak tanımlanabilir.

E-Spor nasıl ortaya çıktı?

İlk çıkış noktası 70’li ve 80’li yıllarda atariler ve konsollu oyunlarla ortaya atılan e-Spor, sonrasında daha teknolojik olan playstationlar ile desteklendi. Son yıllarda teknolojideki gelişmelerle birlikte, bilgisayar ya da mobil cihazlarda oyunların oynanabilmesi, daha heyecanlı ve rekabetçi bir ortamın oluşması ile bu fikir hayata geçmiş oldu.

Türkiye'de e-Spor nerede?

Spor alanında faaliyet gösteren 3 büyük takımın da bu platforma adım atmasıyla beraber gündeme gelen e-Spor için daha fazla yatırım söz konusu. Birçok kişi tarafından seyredilen bu müsabakalar, sporseverlerin yeni ilgi alanlarından biri. Çeşitli e-Spor kulüplerinin kurulması ve sponsorluk çalışmaları ile de bu dal, uzun süre gündemden ineceğe benzemiyor. Türkiye'de oyuncuların lisanslama çalışmalarına ise 2014 yılında başlandı ve o tarihten bu yana profesyonel oyuncular lisanlarını alıp çeşitli oyunlarda boy gösterebiliyorlar.

E-Spor nasıl oynanır?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından lisanslanan sporcular, profesyonel sporcu olarak adlandırılır ve müsabakalarda yarışarak oyunlardan gelir elde edebilir.

E-Sporun avantajları nelerdir?

Elektronik ortama geçen tüm işlemler gibi spor için de dijital dünyanın sunduğu en önemli avantaj mekan ya da zamana bağlı kalma zorunluluğunun olmaması. E-Spor için, oyuncular bizzat ilgili bakanlık tarafından lisanslanır ve çeşitli oyunlarda oynayarak bu işlemlerden para kazanabilir. Yeni yatırımların da gelmesiyle bu alan, önemli sayıda kişi için bir istihdam kaynağı da olacak gibi görünüyor. Geleneksel spor ve oyun işlemlerinden çok daha heyecanlı olan e-Sporlar ile daha fazla kişiye hitap etmek de mümkün olacak.

Hangi oyunlar e-Spor ile oynanabilir?

Bu platformda da oynanabilen en bilindik oyunlardan bazıları; League of Legends, Fifa, Hearthstone, Overwatch, Dota 2 ve Counter Strike: Global Offensive.

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