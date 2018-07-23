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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Celal ÖZCAN / Berlin
23.07.2018 - 23:56, Son Güncelleme:

Dünyayı sarsan sözler! "Irkçılık var. Kazanınca Alman, kaybedince göçmenim"

Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
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Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
Dünyayı sarsan sözler! "Irkçılık var. Kazanınca Alman, kaybedince göçmenim"

‘Irkçılık var. Kazanınca Alman, kaybedince göçmenim’ ifadeleri olay yarattı

MESUT Özil suskunluğunu öyle bir bozdu ki, tam anlamıyla dünyayı salladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la fotoğraf çektirmesi ve Almanya Milli Takımı’nın 2018 Dünya Kupası’na erken veda etmesi sonrası adeta ‘günah keçisi’ ilan edilen yıldız futbolcunun, “Kazanınca Alman, kaybedince göçmen. Artık yeter! Irkçılık ve saygısızlık hissettiğim için artık Almanya forması giymeyeceğim” şeklindeki sözleri tüm dünyada büyük yankı yarattı. Irkçılık ve göçmen politikaları ile ilgili tartışmaları iyice alevlendiren bu olay, Avrupa ve ABD basınında manşetlere taşındı. Bazı gazetelerin konuyla ilgili başlık ve yorumları şöyle:

‘TARTIŞMALARIN ORTASINA ATTI’

- NEW YORK TIMES

Mesut Özil, ırkçılığa maruz kaldığını belirterek Alman Milli Takımı’nı bıraktı.

- DAILY MIRROR

Özil, politik propagandanın kurbanı olduğunu söyledi.

- THE GUARDIAN

Özil: Kazandığımda Alman ım, kaybettiğimde göçmen.

- DAILY STAR

Arsenal ve Almanya’nın yıldızı milli takıma veda etti.

- TUTTOSPORT

Mesut Özil: “Irkçılık ve saygısızlık yaşadım.”

- LA GAZETTA DELLO SPORT

Özil: ‘Erdoğan’la fotoğrafımı alet ederek bütün bir ülkeyi bana karşı kışkırttılar.”

- EL MUNDO DEPORTIVO

Özil, Alman Milli Takımı’nı tartışmaların ortasına attı.

- MARCA

Tartışmalar ve eleştiriler arasında! Mesut Özil, Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf yüzünden milli takımdan ayrıldı.

- DE TELEGRAAF

Üzgün Özil’den şok karar.

Dünyayı sarsan sözler Irkçılık var. Kazanınca Alman, kaybedince göçmenim

BILD: Özil’in isyankar vedası. Ve Almanya’yı karmaşa içinde bıraktı.

Dünyayı sarsan sözler Irkçılık var. Kazanınca Alman, kaybedince göçmenim

DIE WELT: Mesut, göçmenler için bir örnek. Almanya ne istediğini söylemeli.

Dünyayı sarsan sözler Irkçılık var. Kazanınca Alman, kaybedince göçmenim

DER SPIEGEL: Özil, kendisine karşı ırkçılık ve saygısızlık yapıldığını söyledi.

 

Dünyayı sarsan sözler Irkçılık var. Kazanınca Alman, kaybedince göçmenim

Almanya’nın 2014 Dünya Kupası kazanmasında Mesut’un büyük payı vardı.

ALMANLAR İKİYE BÖLÜNDÜ! ÜZÜLEN DE VAR, SEVİNEN DE

- Almanya, Mesut Özil konusunda tam anlamıyla ikiye bölünmüş durumda.

Almanya’nın İngiliz kökenli Adalet Bakanı Katarina Barley, “Mesut gibi önemli bir Alman futbolcu ırkçılık şikayetiyle oynamak istemiyorsa, bu bir alarm işaretidir” dedi.

Sosyal Demokrat Parti Başkan Yardımcısı Thorsten Schaefer Gümbel, “Biz beraberiz ve ırkçılığı asla kabul etmeyeceğiz” diye tweet atarken, Yeşiller Partisi’nden Cem Özdemir, “Mesut Özil’i günah keçisi yaptılar” ifadesini kullandı. Özil’i destekleyen bu isimlere karşın Uyum Bakanı Annette Widmann Mauz, “Aile köklerine kimsenin bir diyeceği yok. Ama seçim kampanyası için kendini kullandırtan sporcular da eleştirileri kaldırabilmeli” dedi. Özil’in milli takımı bırakmasına en çok sevinenler ise beklendiği üzere aşırı sağcı AfD mensupları oldu.

FAŞİZM VİRÜSÜNE EN GÜZEL GOLÜ ATTI

Abdülhamit Gül (Adalet Bakanı):

Almanya Milli Takımı’ndan ayrılarak faşizm virüsüne en güzel golünü atan Mesut Özil’i tebrik ediyorum. Yolun, bahtın açık olsun.

Dr. Mehmet Kasapoğlu (Gençlik ve Spor Bakanı)

Mesut Özil kardeşimizin sergilediği onurlu duruşu yürekten destekliyoruz.

Bekir Bozdağ (AK Parti Milletvekili)

Bu asil davranışı için M.Özil’i tebrik ediyoruz; onunla gurur duyuyoruz.

Dünyayı sarsan sözler Irkçılık var. Kazanınca Alman, kaybedince göçmenim

Abdurrahim Albayrak

Helal olsun Mesut kardeşim. Tüm Türkiye seninle.

Acun Ilıcalı

Altın pas tutmaz.

NIco Rosberg (Eski F1 pilotu)

Teşekkürler Mesut.

LUKAS PODOLSKİ (Eski takım arkadaşı)

Biz Dünya Şampiyonuyuz. 2014 Dünya Kupası unutulmaz. Birlikte çoğu zaman kazandık, bazen de kaybettik ama seninle takım arkadaşı olmak büyüleyiciydi.

JEROME BOATENG (B.Münihli futbolcu)

Dik duruşun için seni tebrik ediyorum kardeşim.

RIo FerdInand (Eski İngiliz futbolcu)

Büyük saygı.

‘SENİNLE GURUR DUYUYORUM’

ARSENAL’de forma giyen Mesut Özil’in nişanlısı Amine Gülşe, sosyal medya hesabından paylaştığı bu fotoğrafın yanına, “Her zaman yanındayım, seninle gurur duyuyorum aşkım” diye yazdı. Özil ise, “Aşkım benim, iyi ki varsın” karşılığını verdi.

Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
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