Dünyayı sarsan sözler! "Irkçılık var. Kazanınca Alman, kaybedince göçmenim"
‘Irkçılık var. Kazanınca Alman, kaybedince göçmenim’ ifadeleri olay yarattı
MESUT Özil suskunluğunu öyle bir bozdu ki, tam anlamıyla dünyayı salladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la fotoğraf çektirmesi ve Almanya Milli Takımı’nın 2018 Dünya Kupası’na erken veda etmesi sonrası adeta ‘günah keçisi’ ilan edilen yıldız futbolcunun, “Kazanınca Alman, kaybedince göçmen. Artık yeter! Irkçılık ve saygısızlık hissettiğim için artık Almanya forması giymeyeceğim” şeklindeki sözleri tüm dünyada büyük yankı yarattı. Irkçılık ve göçmen politikaları ile ilgili tartışmaları iyice alevlendiren bu olay, Avrupa ve ABD basınında manşetlere taşındı. Bazı gazetelerin konuyla ilgili başlık ve yorumları şöyle:
‘TARTIŞMALARIN ORTASINA ATTI’
- NEW YORK TIMES
Mesut Özil, ırkçılığa maruz kaldığını belirterek Alman Milli Takımı’nı bıraktı.
- DAILY MIRROR
Özil, politik propagandanın kurbanı olduğunu söyledi.
- THE GUARDIAN
Özil: Kazandığımda Alman ım, kaybettiğimde göçmen.
- DAILY STAR
Arsenal ve Almanya’nın yıldızı milli takıma veda etti.
- TUTTOSPORT
Mesut Özil: “Irkçılık ve saygısızlık yaşadım.”
- LA GAZETTA DELLO SPORT
Özil: ‘Erdoğan’la fotoğrafımı alet ederek bütün bir ülkeyi bana karşı kışkırttılar.”
- EL MUNDO DEPORTIVO
Özil, Alman Milli Takımı’nı tartışmaların ortasına attı.
- MARCA
Tartışmalar ve eleştiriler arasında! Mesut Özil, Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf yüzünden milli takımdan ayrıldı.
- DE TELEGRAAF
Üzgün Özil’den şok karar.
BILD: Özil’in isyankar vedası. Ve Almanya’yı karmaşa içinde bıraktı.
DIE WELT: Mesut, göçmenler için bir örnek. Almanya ne istediğini söylemeli.
DER SPIEGEL: Özil, kendisine karşı ırkçılık ve saygısızlık yapıldığını söyledi.
Almanya’nın 2014 Dünya Kupası kazanmasında Mesut’un büyük payı vardı.
ALMANLAR İKİYE BÖLÜNDÜ! ÜZÜLEN DE VAR, SEVİNEN DE
- Almanya, Mesut Özil konusunda tam anlamıyla ikiye bölünmüş durumda.
Almanya’nın İngiliz kökenli Adalet Bakanı Katarina Barley, “Mesut gibi önemli bir Alman futbolcu ırkçılık şikayetiyle oynamak istemiyorsa, bu bir alarm işaretidir” dedi.
Sosyal Demokrat Parti Başkan Yardımcısı Thorsten Schaefer Gümbel, “Biz beraberiz ve ırkçılığı asla kabul etmeyeceğiz” diye tweet atarken, Yeşiller Partisi’nden Cem Özdemir, “Mesut Özil’i günah keçisi yaptılar” ifadesini kullandı. Özil’i destekleyen bu isimlere karşın Uyum Bakanı Annette Widmann Mauz, “Aile köklerine kimsenin bir diyeceği yok. Ama seçim kampanyası için kendini kullandırtan sporcular da eleştirileri kaldırabilmeli” dedi. Özil’in milli takımı bırakmasına en çok sevinenler ise beklendiği üzere aşırı sağcı AfD mensupları oldu.
FAŞİZM VİRÜSÜNE EN GÜZEL GOLÜ ATTI
Abdülhamit Gül (Adalet Bakanı):
Almanya Milli Takımı’ndan ayrılarak faşizm virüsüne en güzel golünü atan Mesut Özil’i tebrik ediyorum. Yolun, bahtın açık olsun.
Dr. Mehmet Kasapoğlu (Gençlik ve Spor Bakanı)
Mesut Özil kardeşimizin sergilediği onurlu duruşu yürekten destekliyoruz.
Bekir Bozdağ (AK Parti Milletvekili)
Bu asil davranışı için M.Özil’i tebrik ediyoruz; onunla gurur duyuyoruz.
Abdurrahim Albayrak
Helal olsun Mesut kardeşim. Tüm Türkiye seninle.
Acun Ilıcalı
Altın pas tutmaz.
NIco Rosberg (Eski F1 pilotu)
Teşekkürler Mesut.
LUKAS PODOLSKİ (Eski takım arkadaşı)
Biz Dünya Şampiyonuyuz. 2014 Dünya Kupası unutulmaz. Birlikte çoğu zaman kazandık, bazen de kaybettik ama seninle takım arkadaşı olmak büyüleyiciydi.
JEROME BOATENG (B.Münihli futbolcu)
Dik duruşun için seni tebrik ediyorum kardeşim.
RIo FerdInand (Eski İngiliz futbolcu)
Büyük saygı.
‘SENİNLE GURUR DUYUYORUM’
ARSENAL’de forma giyen Mesut Özil’in nişanlısı Amine Gülşe, sosyal medya hesabından paylaştığı bu fotoğrafın yanına, “Her zaman yanındayım, seninle gurur duyuyorum aşkım” diye yazdı. Özil ise, “Aşkım benim, iyi ki varsın” karşılığını verdi.
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