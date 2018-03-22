Dünyanın ilk mobil espor takımından sıra dışı anlaşma!
Oyuncular için ürettiği yüksek kalitede ekipmanlarla tanınan ünlü marka Razer ilginç bir sponsorluğa imza attı.
Firma, mobil oyunlardaki başarılarıyla dikkat çeken dünyanın ilk mobil espor takımı olan Team Queso ile anlaştı. Bu sıra dışı anlaşmaya göre Team Queso iki yıl boyunca takım halinde Razer Phone kullanacak.
Oyun için tasarlanan bu telefonlar sayesinde takım tüm turnuvaları buradan oynayacak. Razer bu sayede hem telefonunu oyun severlere daha yakından tanıtırken hem de mobil dünyasına önemli bir aşama kaydedecek.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle