Dünyanın en iyi Dota 2 takımı yapay zekaya yenildi
Dünyanın en iyi Dota 2 takımı OG, gelişmiş bir yapay zekâ olan Open AI Five’a yenildi. En iyi üç formatında gerçekleştirilen mücadelede Open AI Five, The International 8 şampiyonu OG'yi üç oyunda da mağlup etti.
San Francisco’da gerçekleştirilen gösteri maçında OG, William “Blitz” Lee, Austin “Capitalist” Walsh, Owen “ODPixel” Davies, Kevin “Purge” Godec, ve Jorien “Sheever” van der Heijden ile mücadele etti.
The International 8 Dota 2 şampiyonu ve espor tarihindeki en büyük para ödülünü kazanan takım unvanına sahip OG, yapay zekâ karşısındaki gösteri maçında ilk turu yarım saat üzerine taşıyabilse de kazanan taraf olamadı. Captain’s Draft modunda gerçekleştirilen ikinci tur 20 dakikada tamamlanırken, OG üçüncü turda da yapay zekaya karşı dayanamayarak havlu attı. Open AI şirketi, yapay zekâ teknolojisini şimdilik sadece Dota 2’de test ettiklerini ama gelecekte her oyuna uygun hale getirebileceklerini vurguladı.
Open AI şirketinin kurucularından Greg Brockman, “10 aylık bir süreçte geliştirdiğimiz yapay zekâ 45.000 yıllık Dota 2 tecrübesine sahip” ifadelerini kullandı.
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