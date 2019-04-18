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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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eSpor
18.04.2019 - 14:18, Son Güncelleme:

Dünyanın en iyi Dota 2 takımı yapay zekaya yenildi

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Dünyanın en iyi Dota 2 takımı yapay zekaya yenildi

Dünyanın en iyi Dota 2 takımı OG, gelişmiş bir yapay zekâ olan Open AI Five’a yenildi. En iyi üç formatında gerçekleştirilen mücadelede Open AI Five,  The International 8 şampiyonu OG'yi üç oyunda da mağlup etti.

San Francisco’da gerçekleştirilen gösteri maçında OG, William “Blitz” Lee, Austin “Capitalist” Walsh, Owen “ODPixel” Davies, Kevin “Purge” Godec, ve Jorien “Sheever” van der Heijden ile mücadele etti.

The International 8 Dota 2 şampiyonu ve espor tarihindeki en büyük para ödülünü kazanan takım unvanına sahip OG, yapay zekâ karşısındaki gösteri maçında ilk turu yarım saat üzerine taşıyabilse de kazanan taraf olamadı. Captain’s Draft modunda gerçekleştirilen ikinci tur 20 dakikada tamamlanırken, OG üçüncü turda da yapay zekaya karşı dayanamayarak havlu attı. Open AI şirketi, yapay zekâ teknolojisini şimdilik sadece Dota 2’de test ettiklerini ama gelecekte her oyuna uygun hale getirebileceklerini vurguladı.

Open AI şirketinin kurucularından Greg Brockman, “10 aylık bir süreçte geliştirdiğimiz yapay zekâ 45.000 yıllık Dota 2 tecrübesine sahip” ifadelerini kullandı.

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