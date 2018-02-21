Dünya rekoruna göz diktiler
Türkiye’nin ilk profesyonel espor ligi olan Vodafone Freezone Şampiyonluk ligi 2017-2018 kış mevsimi sezonu kıran kırana mücadeleler ile geçiyor.
16 maçı namağlup lider olarak tamamlayan BAUSuperMassive takımı, Avrupa (EULCS) liginde daha önce Fnatik'e ait olan 18 maçlık dünya rekoruna göz dikti.
League of Legends Şampiyonluk liginde bu hafta Aurora, 1907 Fenerbahçe, Royal Bandits ve Dark Passage'ı yenerek liderliğini 16 maçtır kimseye kaptırmayan BAUSuperMassive, rakiplerine göz açtırmıyor. Ligdeki diğer takımların adeta korkulu rüyası haline gelen takım, Avrupa (EULCS) liginde daha önce Fnatik'e ait olan 18 maçlık dünya rekorunu geçip, kırılması zor bir rekora imza atmaya hazırlanıyor.
eSpor ligine başarılarıyla adeta ambargo koyan, sponsorları arasında THY, Vodafone, Coca Cola gibi global markalar olan BAUSuperMassive’in hedefi, mevsimi birinci olarak bitirerek Mid Season Invitation’a katılmak ve dünya arenasında Türkiye’yi temsil etmek.
Kurulduğu günden bu yana 4 sezonda 4 final oynayan BAUSuperMassive, kış sezonu başında Koreli oyuncular Snowflower, GBM ve Koç Irean ile anlaşmıştı.
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