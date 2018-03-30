Dünya rekoru sonrası hedef şampiyonluk!
Türkiye’nin ilk profesyonel espor ligi olan League of Legends Şampiyonluk ligi 2017-2018 kış mevsimi sezonu kıran kırana mücadelelere ev sahipliği yaptı.
28 maçın 26’sını kazanarak sezonu lider olarak tamamlayan BAUSuperMassive takımı, sezonun ilk 19 maçının 19’unu da namağlup tamamlayarak adını altın harflerle tarihe yazdırmış oldu.
BAUSuperMassive, Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde 28 maçın 26’sını kazanarak büyük bir başarı elde etti ve ligi lider olarak tamamladı. Ligdeki diğer takımların adeta korkulu rüyası haline gelen takım ayrıca ilk 19 maçın 19’unu namağlup tamamlayarak, adını League of Legends tarihine altın harflerle yazdırdı.
Espor ligine başarılarıyla adeta ambargo koyan, sponsorları arasında THY, Vodafone, Coca Cola gibi global markalar olan BAUSuperMassive’in hedefi, 22 Nisan’da oynanacak kış finalinde şampiyonluğunu ilan edip, Mid Season Invitation’a katılmak ve dünya arenasında Türkiye’yi temsil etmek.
Kurulduğu günden bu yana 4 sezonda 4 final oynayan BAUSuperMassive, kış sezonu başında Koreli oyuncular Snowflower, GBM ve Koç Irean ile anlaşmıştı.
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