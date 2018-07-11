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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Motor Sporları
AA
11.07.2018 - 15:25, Son Güncelleme:

Dünya Motokros Şampiyonası'na doğru

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Dünya Motokros Şampiyonası'na doğru

Afyonkarahisar'da, 1-2 Eylül'de düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası'nın 18. ayak yarışına yurt içi ve yurt dışından 35 bin kişinin gelmesi bekleniyor.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, 1-2 Eylül’de kentte düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası'nın 18. ayak yarışına ilişkin, "Her ülke kendine göre farklı bir şey geliştirmek zorunda. Biz de arkadaşlarımızla burada farklı ve zorlu bir pist inşa ettik. O yüzden mütevazı davranmıyoruz. Dünyanın en iyi motokros parkuru burası diyoruz." dedi.

Dünya Motokros Şampiyonası’nın 18. ayak yarışı öncesi, Belediye Başkanı Çoban, Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke ve Türkiye Spor Yazarları Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Nadir Güzbey, basın mensuplarıyla şampiyonanın yapılacağı tesiste bir araya geldi. 

Başkan Çoban, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentteki motokros parkurunun sadece Türkiye’nin değil dünyanın en iyi pisti olduğunu söyledi. 

Son dönemde Türkiye’de ve dünyada ekstrem sporların önem kazandığını dile getiren Çoban, "İnsanlar artık bu tür sporlara daha fazla yönleniyor. Bunların başında da motokros yarışları geliyor. Biz de belediye olarak federasyonla yaklaşık 3 yıldır güzel bir iş birliği halindeyiz. Türkiye şampiyonaları düzenledik.

İnşallah bu sene de Dünya Motokros Şampiyonası'nın bir ayağını da 1-2 Eylül’de Afyonkarahisar’da yapacağız." diye konuştu. 

Çoban, şampiyona kapsamında 10 binden fazla yabancı, 25 binin üzerinde de yurt içinden misafirin gelmesini beklediklerini vurguladı. 

Bin 500 civarında sporcu, teknik ekip, hakem ve federasyon yetkililerin de kentte olacağını belirten Çoban, "İnşallah Afyonkarahisar Valimizin, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün, basınımızın ve halkımızın desteğiyle bu şampiyonadan alnımızın akıyla çıkmanın gayreti içerisindeyiz." ifadelerini kullandı. 

Pistin yaklaşık 20 günde oluşturulduğunu, alandaki alt ve üst yapı ile inşaat çalışmalarının devam ettiğini anlatan Çoban, şunları kaydetti: 

"Şampiyonadan bir hafta önce buradaki çalışmaları bitirmeyi planlıyoruz. Her ülkede bu parkurlar aynı olmuyor. Aynı olsa zaten yarışın bir anlamı kalmıyor. Her ülke kendine göre farklı bir şey geliştirmek zorunda. Biz de arkadaşlarımızla burada farklı ve zorlu bir pist inşa ettik. O yüzden mütevazı davranmıyoruz. Dünyanın en iyi motokros parkuru burası diyoruz." 

AKÜLKE'NİN AÇIKLAMALARI

TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke de 14 ülkede motokros şampiyonasının yapıldığını aktardı. 

Şampiyonanın 20 yarıştan oluştuğuna dikkati çeken Akülke, şöyle konuştu: 

"Amerika, Arjantin, Endonezya ve Avrupa’nın diğer ülkelerinde gerçekleşiyor. Ben bu yarışları sürekli takip ediyorum, yaklaşık 20 yıldır da bu camianın içerisindeyim. Afyonkarahisar’daki pistimiz gerçekten alt ve üst yapısı, tribünleri, binaları, güvenlik ve sosyal imkanları, pistteki uzunluk ve rampa sayılarıyla dünyanın en iyi motokros parkurudur. Bunu iddia etmiyoruz. Tevazu dahi göstermek istemiyoruz. Bunu 6 ülkedeki yarışlarda Afyonkarahisar’ın tanıtımını yaparak gördük." 

Dünya Motokros Şampiyonası sonrası Afyonkarahisar’da MXP akademisinin kurulacağına işaret eden Akülke, ilerleyen süreçte Afyonkarahisarlı çocukların dünya arenasında görülebileceğini ifade etti. 

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