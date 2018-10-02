Dünya Kupası yolculuğu başlıyor
2018 Türkiye Büyük Finali Şampiyonu unvanıyla Kore’de gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası ön elemelerinde ülkemizi temsil edecek Bahçeşehir SuperMassive’in rakipleri belli oldu. Öncelikli hedefi grup aşamalarına kalmak olan temsilcimiz, bir üst tur için İspanyol ekibi G2 Esports ve Tayland ekibi Ascension Gaming ile mücadele edecek.
Bu yıl Kore’de gerçekleştirilecek ve Bahçeşehir SuperMassive’in tarihinde ilk kez TBF 2018 Şampiyonu unvanıyla ülkemizi temsil edeceği League of Legends Dünya Şampiyonası ön eleme kuraları belirlendi. Bahçeşehir SuperMassive, Dünya Şampiyonası ön elemeleri grubunda G2 Esports ve Ascension Gaming ile bir sonraki aşama için mücadele edecek.
Dün gerçekleşen ilk ön eleme maçlarıyla başlayan Dünya Şampiyonası serüveninde temsilcimiz Bahçeşehir SuperMassive, bugün saat 12.00’da G2 Esports ekibiyle ilk maçına çıkacak.
Birinci Hedef Grubu İlk İki Sırada Tamamlamak
Bahçeşehir SuperMassive, rakipleriyle yapacağı maçlar sonucunda grubu 1. tamamlarsa başka bir grubun 2.siyle, 2. tamamlarsa başka bir grubun 1.siyle bir üst turda rasgele eşleşecek. Ön Elemeler'den gruplara kalmayı başaran dört takım ise hem yoluna devam edecek hem de dünyanın en iyi 16 takımı arasında yer alacak.
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