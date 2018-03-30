Dünya Kupası ne zaman? 2018 Dünya Kupası nerede yapılacak?
Dünya genelinde düzenlenen en prestijli futbol organizasyonu olan Dünya Kupası'nın ne zaman başlayacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Lig maçlarında görmeye alışılan yıldız futbolcuların mili takım forması altında izlenebileceği 2018 Dünya Kupası, milyonlarca sporsever tarafından ekranları başında canlı takip edilecek. FIFA'nın düzenlediği bu futbol şöleninde ilk oynanacak maçı heyecanla bekleyen vatandaşlar, 2018 Dünya Kupası hakkında bilgi edinmek için internette araştırma yapıyor. Peki, Dünya Kupası ne zaman başlıyor? 2018 Dünya Kupası nerede yapılacak? Hangi ülkeler 2018 Dünya Kupası'na katılacak?
Tüm dünyada en çok izlenen uluslararası spor organizasyonu olan Dünya Kupası için geri sayım başladı. Dört yıl arayla yapılan ve yaklaşık bir ay boyunca sürün bu organizasyon bu yıl da heyecanla bekleniyor. Birbirinden çekişmeli karşılaşmalara sahne olacak ve çok sayıda yıldız oyuncunun ter dökeceği Dünya Kupası'nın başlayacağı günü dört gözle bekleyen sporseverler konu hakkında merak ettikleri konuları soruşturuyor. İşte, 2018 Dünya Kupası hakkında merak edilen her şey...
2018 DÜNYA KUPASI NE ZAMAN?
İlk kez 1930 senesinde Güney Amerika ülkesi Uruguay'da düzenlenen Dünya Kupası'nın 21'incisi bu yıl ilk kez Rusya'da yapılacak. Rusya Futbol Federasyonu tarafından organize edilecek olan turnuva, Doğu Avrupa'da düzenlenen ilk turnuva olma özelliğini de taşıyor. Rusya'nın ev sahipliği yapacağı organizasyon 14 Haziran 2018 tarihinde başlayacak, heyecanla takip edilecek 2018 Dünya Kupası 15 Temmuz 2018 günü oynanacak final maçı ile son bulacak ve futbolseverler 2022 Dünya Kupası'nı beklemeye başlayacak.
Dünya Kupası'ndaki açılış maçını ev sahibi Rusya ile Suudi Arabistan oynayacaklar ve müsabaka, 14 Haziran 2018 tarihinde TSİ 18:00'de başlayacak. Turnuvanın yarı final maçları 10-11 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Turnuvanın finali ise 15 Temmuz Pazar günü TSİ 18.00'da gerçekleştirilecek.
HANGİ ÜLKELER DÜNYA KUPASINA KATILIYOR?
2018 Dünya Kupası'na 6 konfederasyondan toplam 32 ülkenin milli takımı katılmaya hak kazandı, bu ülkeler ise; Avrupa'dan Rusya, Belçika, İngiltere, Fransa, Almanya, İzlanda, Polonya, Portekiz, Sırbistan, İspanya, İsviçre, Hırvatistan, İsveç ve Danimarka. Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler'den Meksika, Kosta Rika ve Panama. Afrika'dan Nijerya, Mısır, Fas, Senegal ve Tunus. Güney Amerika'dan Brezilya, Uruguay, Arjantin, Kolombiya ve Peru. Asya'dan İran, Japonya, Güney Kore, Suudi Arabistan ve Avustralya
2018 DÜNYA KUPASI GRUPLARI
A GRUBU: Rusya, Uruguay, Mısır, Suudi Arabistan
B GRUBU: Portekiz, İspanya, İran, Fas
C GRUBU: Fransa, Peru, Danimarka, Avustralya
D GRUBU: Arjantin, Hırvatistan, İzlanda, Nijerya
E GRUBU: Brezilya, İsviçre, Kosta Rika, Sırbistan
F GRUBU: Almanya, Meksika, İsveç, Güney Kore Cumhuriyeti
G GRUBU: Belçika, İngiltere, Tunus, Panama
H GRUBU: Polonya, Kolombiya, Senegal, Japonya
2018 DÜNYA KUPASI MAÇLARININ OYNANACAĞI ŞEHİR VE STADYUMLAR
Büyük bir heyecanla beklenen Dünya Kupası Rusya'da 11 şehirde düzenlenecek. Bu şehirler: Kazan, Moskova, Nijniy Novgorod, Rostov-na-Donu, Sankt-Peterburg, Samara, Saransk, Soçi, Volgograd, ve Yekaterinburg'dur. Müsabakaların oynanması için ise 12 stadyum belirlenmiştir. Bu stadyumlar: Kaliningrad Stadyumu, Yeni Zenit Stadyumu, Lujniki Stadyumu, Spartak Stadyumu, Kazan Arena, Nizhniy Novgorod Stadyumu, Samara Stadyumu, Volgograd Stadyumu, Saransk Stadyumu, Rostov-on-Don Stadyumu, Soçi Olimpiyat Stadyumu ve Yekaterinburg Merkez Stadyumu olarak belirlenmiştir. Turnvanın son dört maçı, Moskova'daki Luzhniki ve Saint Petersburg'daki Krestovsky Stadyumlarında oynanacak.
DÜNYA KUPASI FORMATI
32 takımın yer alacağı turnuvanın grup aşamasında takımlar dörderli sekiz gruba ayrılacak ve her grupta takımlar tek devreli lig usulü mücadele edecektir. Gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar son 16 turuna yükselecektir.
DÜNYA KUPASI'NDA GÖREV YAPACAK HAKEMLER
FIFA, 2018 Dünya Kupası'nda görev yapacak hakemleri açıkladı. 2018 Dünya Kupası'nda düdük çalacak hakemler şunlar: Cüneyt Çakır (Türkiye), Fahad Al Mirdasi (Suudi Arabistan), Joel Aguilar (El Salvador), Matthew Conger (Yeni Zelanda), Alireza Faghani (İran), Mark Geiger (ABD), Norbert Hauata (Tahiti), Ravshan Irmatov (Özbekistan), Jair Marrufo (ABD), Mohammed Abdulla Mohamed (Birleşik Arap Emirlikleri), Ricardo Montero (Kosta Rika), Felix Brych (Almanya), Ryuji Sato (Japonya), John Pitti (Panama), Nawaf Abdulla Shukralla (Bahreyn), Cesar Arturo Ramos Palazuelos (Meksika), Sergey Karasev (Rusya), Bjorn Kuipers (Hollanda), Mehdi Abid Charef (Cezayir), Julio Bascunan (Şili), Szymon Marciniak (Polonya), Malang Diedhiou (Senegal), Enrique Caceres (Paraguay), Antonio Miguel Mateu Lahoz (İspanya), Bakary Papa Gassama (Gambiya), Andres Cunha (Uruguay), Milorad Mazic (Sırbistan), Ghead Grisha (Mısır), Nestor Pitana (Arjantin), Gianluca Rocchi (İtalya), Janny Sikazwe (Zambiya), Sandro Ricci (Brezilya), Damir Skomina (Slovenya), Bamlak Tessema Weyesa (Etiyopya), Wilmar Roldan (Kolombiya), Clement Turpin (Fransa)
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