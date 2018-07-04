Dünya Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu! Bugün maç var mı?
Dünya Kupası maçları, son 16 turunda son karşılaşmaların oynanmasıyla birlikte netlik kazandı. Çeyrek final aşamasına kalan 8 takım, 15 Temmuz Pazar günü oynanacak olan büyük finale erişebilmek için kozlarını paylaşacak. İsveç'in İsviçre'yi elemesi, İngiltere'nin ise penaltılarla Kolombiya karşısında aldığı galibiyet, Dünya Kupası 2018'de eşleşmeleri belirledi. İşte, önümüzdeki günlerde çeyrek final kapsamında oynanacak olan Dünya Kupası maçları hakkında bazı bilgiler
Dünya Kupası heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Yüzlerce ülkeden canlı yayınla takip edilen 2018 Dünya Kupası, önümüzdeki günlerde çeyrek final etabıyla devam edecek. Peki, 2018 Dünya Kupası çeyrek final maçları ve eşleşmeleri nasıl şekillendi? İşte, o program hakkında bazı bilgiler
Dünya Kupasında çeyrek final karşılaşması 6 Temmuz Cuma günü başlıyor.
DÜNYA KUPASI ÇEYREK FİNAL MAÇLARI
6 Temmuz Cuma 17.00: Uruguay-Fransa
6 Temmuz Cuma 21.00: Brezilya-Belçika
7 Temmuz Cumartesi 17.00: İsveç-İngiltere
7 Temmuz Cumartesi 21.00: Rusya-Hırvatistan
DÜNYA KUPASININ HAYAL KIRIKLIKLARI
2018 FIFA Dünya Kupası'nın sona eren son 16 turu aşamasında favori takımlardan İspanya, Portekiz ve Arjantin, turnuvaya veda ederek taraftarını hayal kırıklığına uğrattı.
Rusya'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada çeyrek final heyecanı başlarken, 8 karşılaşmanın yapıldığı son 16 turunda birçok farklı istatistik ve sürprizler yaşandı.
Güney Afrika'da düzenlenen 2010 Dünya Kupası'nın şampiyonu İspanya, son Avrupa şampiyonu Portekiz ve dünyaca ünlü Barcelonalı yıldız Lionel Messi'nin formasını giydiği tarihinde iki dünya şampiyonluğu bulunan Arjantin, adlarını son 8 takım arasına adını yazdırmayı başaramayarak turnuvaya erken veda etti.
Kendi kalesini gol atan oyuncu sayısı 10'a çıktı
Dünya Kupası'nın son 16 turunda 24 gole imza atılırken, toplam gol sayısı 146'ya, maç başı gol ortalaması ise 2,61'e yükseldi.
Henüz grup aşaması sonlanmadan kendi kalesine en çok gol atılan Dünya Kupası konumuna gelen turnuvanın son 16 turu aşamasında da gelenek bozulmadı.
Rusya'dan Sergei Ignashevich, İspanya maçında kendi kalesine gol atarken, turnuvada aynı şanssızlığı yaşayan oyuncuların sayısı 9'dan 10'a yükseldi.
Krallık yarışında Kane farkı açtı
Gol krallığı yarışında yer alan futbolculardan Harry Kane, son 16 turunda ağları havalandırarak toplam gol sayısını 6'ya çıkardı ve rakipleriyle arasındaki farkı açtı. Belçikalı Romelu Lukaku 4 golle takibini sürdürürken, Portekizli Cristiano Ronaldo 4, İspanyol Diego Costa ise 3 golle turnuvaya veda etti.
Muslera kalesinde ilk kez gol gördü
Grup maçlarında kalesini gole kapayan Galatasaray'da forma giyen Uruguaylı Fernando Muslera ise takımının Portekiz'i 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldiği karşılaşmada ilk kez kalesinde gol gördü.
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