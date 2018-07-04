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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
04.07.2018 - 11:55, Son Güncelleme:

Dünya Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu! Bugün maç var mı?

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Dünya Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu! Bugün maç var mı?

Dünya Kupası maçları, son 16 turunda son karşılaşmaların oynanmasıyla birlikte netlik kazandı. Çeyrek final aşamasına kalan 8 takım, 15 Temmuz Pazar günü oynanacak olan büyük finale erişebilmek için kozlarını paylaşacak. İsveç'in İsviçre'yi elemesi, İngiltere'nin ise penaltılarla Kolombiya karşısında aldığı galibiyet, Dünya Kupası 2018'de eşleşmeleri belirledi. İşte, önümüzdeki günlerde çeyrek final kapsamında oynanacak olan Dünya Kupası maçları hakkında bazı bilgiler

Dünya Kupası heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Yüzlerce ülkeden canlı yayınla takip edilen 2018 Dünya Kupası, önümüzdeki günlerde çeyrek final etabıyla devam edecek. Peki, 2018 Dünya Kupası çeyrek final maçları ve eşleşmeleri nasıl şekillendi? İşte, o program hakkında bazı bilgiler

Dünya Kupasında çeyrek final karşılaşması 6 Temmuz Cuma günü başlıyor.

DÜNYA KUPASI ÇEYREK FİNAL MAÇLARI

6 Temmuz Cuma 17.00: Uruguay-Fransa
6 Temmuz Cuma 21.00: Brezilya-Belçika

7 Temmuz Cumartesi 17.00: İsveç-İngiltere
7 Temmuz Cumartesi 21.00: Rusya-Hırvatistan

DÜNYA KUPASININ HAYAL KIRIKLIKLARI

2018 FIFA Dünya Kupası'nın sona eren son 16 turu aşamasında favori takımlardan İspanya, Portekiz ve Arjantin, turnuvaya veda ederek taraftarını hayal kırıklığına uğrattı.

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada çeyrek final heyecanı başlarken, 8 karşılaşmanın yapıldığı son 16 turunda birçok farklı istatistik ve sürprizler yaşandı.
Güney Afrika'da düzenlenen 2010 Dünya Kupası'nın şampiyonu İspanya, son Avrupa şampiyonu Portekiz ve dünyaca ünlü Barcelonalı yıldız Lionel Messi'nin formasını giydiği tarihinde iki dünya şampiyonluğu bulunan Arjantin, adlarını son 8 takım arasına adını yazdırmayı başaramayarak turnuvaya erken veda etti.

Kendi kalesini gol atan oyuncu sayısı 10'a çıktı

Dünya Kupası'nın son 16 turunda 24 gole imza atılırken, toplam gol sayısı 146'ya, maç başı gol ortalaması ise 2,61'e yükseldi.
Henüz grup aşaması sonlanmadan kendi kalesine en çok gol atılan Dünya Kupası konumuna gelen turnuvanın son 16 turu aşamasında da gelenek bozulmadı.
Rusya'dan Sergei Ignashevich, İspanya maçında kendi kalesine gol atarken, turnuvada aynı şanssızlığı yaşayan oyuncuların sayısı 9'dan 10'a yükseldi.

Krallık yarışında Kane farkı açtı

Gol krallığı yarışında yer alan futbolculardan Harry Kane, son 16 turunda ağları havalandırarak toplam gol sayısını 6'ya çıkardı ve rakipleriyle arasındaki farkı açtı. Belçikalı Romelu Lukaku 4 golle takibini sürdürürken, Portekizli Cristiano Ronaldo 4, İspanyol Diego Costa ise 3 golle turnuvaya veda etti.

Muslera kalesinde ilk kez gol gördü

Grup maçlarında kalesini gole kapayan Galatasaray'da forma giyen Uruguaylı Fernando Muslera ise takımının Portekiz'i 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldiği karşılaşmada ilk kez kalesinde gol gördü.  

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