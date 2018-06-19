Japonya Kolombiya'yı 2 golle geçti
2018 FIFA Dünya Kupası'nda Kolombiya ile Japonya, H Grubu'nun ilk maçında karşı karşıya geldi. Kritik mücadelede Asya temsilcisi Japonya güçlü rakibi Kolombiya'yı 2-1'lik skorla geçti. Öte yandan Kolombiya maçın 4. dakikasından itibaren rakibine karşı 10 kişi mücadele etti. İşte, Japonya Kolombiya maçının özeti ve golleri...
Kolombiya ile Japonya 4. randevuda karşı karşıya geldi. Saransk şehrindeki Mordovia Arena'da oynanan mücadele Japonya'nın 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı. Maçın henüz 3. dakikasında kırmızı kart gören Kolombiyalı Carlos Sanchez, takımını yalnız bıraktı.
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon yaşadığı şampiyonlukta pay sahibi olan Nagatomo'nun ilk 11'de başladığı mücadelede ilk gol, 6. dakikada Kagawa'nın penaltı atışıyla geldi. Dakikalar 39'u gösterdiğinde bu kez Quintero sahneye çıktı ve kullandığı serbest vuruşu gole çevirerek durumu 1-1'e getirdi.
73. dakikada Milli formayla 8. golünün atan Osako Japonya'yı 2-1 öne geçirdi. Maçta başka gol olmayınca müsabaka, 2-1 Japonya üstünlüğüyle tamamlandı.
İLK 11'LER
KOLOMBİYA: Ospina, Murillo, D. Sanchez, Arias, C. Sanchez, Lerma, Mojica, Izquierdo, Quadrado, Quintero, Falcao
YEDEKLER: Vargas, J.F. Cuadrado, Zapata, Mina, Barrios, Aguilar, Muriel, Uribe, Diaz, Borja, James, Bacca
TEKNİK DİREKTÖR: Jose Pekerman
JAPONYA: Kawashima, Shoji, Nagatomo, Sakai, Yoshida, Shibasaki, Haraguchi, Kagawa, Inui, Hasebe, Osako
YEDEKLER: Higashiguchi, Nakamura, Ueda, Honda, Endo, Okazaki, Usami, Muto, Yamaguchi, Ohshima, Makino, G.Sakai
En farklı galibiyet
Kolombiya ve Japonya son olarak Brezilya'nın ev sahipliği yaptığı 2014 Dünya Kupası grup aşamasında karşılaştı. Kolombiya rakibini 4-1 mağlup etmeyi başardı. Kolombiya'ya galibiyeti getiren golleri Jakcson Martinez (2), Cuadrado ve James Rodriguez atmıştı. Japonya'nın, bugüne kadar oynadığı maçlarda Kolombiya'ya tek golünü ise Shinji Okazaki kaydetti.
Kolombiya ve Japonya 6. şampiyonasında
Kolombiya ve Japonya, Rusya'daki şampiyona ile birlikte 6. Dünya Kupası'nı yaşayacaklar. Güney Amerika ekibi, şampiyona tarihindeki en büyük başarısını bir önceki Dünya Kupası olan 2014'te çeyrek final oynayarak yakalamıştı. Brezilya'da teknik direktör Jose Pekerman yönetiminde tarihi bir başarı elde eden Kolombiya, bu turnuvaya da deneyimli teknik adam idaresinde çıkacak. Kolombiya daha önce ise 3 kez grup aşamasını geçememiş, bir kez ise son 16 turuna yükselmişti. Japonya da tıpkı rakibi gibi 6. kez bu büyük heyecanı tadacak. Hepsi üst üste olmak üzere 6. şampiyonasını oynayacak Asya ekibi 2 kez son 16 turunu görürken, 3 kez ise gruplardan çıkamadı. Japonya, Güney Kore ile birlikte 2002 yılında düzenlediği Dünya Kupası son 16 turunda Türkiye'ye 1-0 mağlup olarak elenmişti. Türkiye'nin golü Ümit Davala'dan gelmişti.
Daha önce turnuvaya 5 kez katılan Japonya, Dünya Kupası tarihindeki en önemli başarısını ilk olarak Güney Kore ile birlikte ev sahipliğini üstlendiği 2002 senesinde yaşadı. O sene H Grubu’nda yer alan Japonya, topladığı 7 puan ile grubu lider olarak tamamlamış, son 16 turunda ise Türkiye’ye 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda etmişti. 2010 yılında da gruplardan çıkmayı başaran Japonya, yine 2’nci turda Paraguay’a penaltı atışları sonrası mağlup olarak turnuvayı tamamlamıştı. Japonya, 2014 Dünya Kupası’nda ise C Grubu’nu son sırada tamamlayarak turnuvayı kapatmıştı. 2018 FIFA Dünya Kupası’nda ise Asya ekibi, geçtiğimiz sezon Milan’da aradığını bulamayarak Meksika’nın Pachuca ekibine transfer olan yıldız oyuncusu Keisuke Honda ile başarı arayacak. Honda, Japonya Milli Takımı’nda en çok forma giyen 10’uncu futbolcusu olma özelliğinin yanı sıra attığı 31 golle de en skorer isimler arasında yer alıyor. Öte yandan Asya ekibinde, Galatasaray’dan tanıdık bir isim de var. Sarı-kırmızılıların geçen sezon Inter’den kiraladığı Yuto Nagatomo’yu da kadrosunda bulunduran Japonya’nın, 31 yaşındaki tecrübeli isimden de ilk 11’de yararlanması bekleniyor.
Kolombiya başarı istiyor
Japonya ile bugün TSİ 15.00’te yapacağı karşılaşmayla 2018 FIFA Dünya Kupası’nda ilk maçına çıkacak olan Kolombiya, kadrosunda bulundurduğu birbirinden önemli yıldızlarıyla birlikte turnuvada başarılı olmak istiyor. Son Dünya Kupası’nda çeyrek finale kalarak vatandaşlarına büyük bir heyecan yaşatan Güney Amerika ekibi, David Ospina, James Rodriguez ve Radamel Falcao gibi yıldız isimlerle ilk olarak gruptan çıkmaya çalışacak. Toplamda 5 kez Dünya Kupası’na katılma şansı elde etmiş olan Kolombiya, teknik direktör Jose Pekerman’ın önderliğinde başarılı sonuçlara ulaşmak isterken takımın en büyük kozu ise Bayern Munih forması giyen James Rodriguez. 26 yaşındaki oyuncu, Brezilya’da düzenlenen 2014 Dünya Kupası’nı attığı 6 golle gol kralı olarak tamamlamıştı.
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