Dünya Karate Şampiyonu Türk!

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın Tenerife kentinde gerçekleştirilen organizasyonun son gününde 21 yaş altı müsabakalarında sporcular madalya mücadelesi verdi. Erkekler kumite artı 84 kiloda Alpaslan Yamanoğlu, finalde İtalyan rakibini 4-1 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.
Erkekler kumite 60 kiloda tatamiye çıkan Eray Şamdan, Belaruslu sporcuyu 2-1, 75 kiloda Fatih Şen de Faslı rakibini 3-1 mağlup ederek bronz madalya elde etti.
Şampiyonada erkekler 67 kiloda Ercan Kaçar, Macar rakibine 2-0, kızlar artı 68 kiloda Eda Eltemur da İspanyol rakibine 2-1 yenilerek madalyanın uzağında kaldı.
Organizasyonu üçer altın ve gümüşün yanı sıra 5 bronz olmak üzere toplam 11 madalyayla tamamlayan Türkiye, genel klasmanda üçüncü sırada yer aldı. Genel klasmanda Japonya birinci, Mısır da ikinci oldu.