Dünya devleri harekete geçti!

Fransa Ligue 1, FIFA 17 E-League’i başlatmak için EA Sports ile işbirliği anlaşması imzaladı. Ligde yer alan 20 kulüp PS4 ve Xbox One için anlaşma imzaladı. Paris Saint Germain bir espor takımı kuran ilk Fransız kulübü oldu.

Hollanda Eredivisie tıpkı Fransa Ligue 1 gibi 18 kulübün yer alacağı bir lig için anlaşma sağladı. Ayrıca bu lig maçları da Hollanda’daki Fox Sports kanalından yayınlanacak.

Avusturya Bundesliga 2017 Ekim ayından itibaren kendi espor liglerini kuracaklarını açıkladı. Takımlar burada FIFA 18 temelli bir ligde mücadele edecek.

İspanya La Liga’da 18 takımla resmi anlaşma sağlanırken geçtiğimiz günlerde ligde neler yapılacağına dair bir toplantı düzenlendi. Ligin FIFA 18 ile birlikte başlaması bekleniyor.

Bu liglerin kurulmasıyla birlikte Almanya Bundesliga, İtalya Serie A ve İngiltere Premier League’de de espor ligleri için çalışmalar başladı.