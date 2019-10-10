Dünya boks şampiyonu yaşam savaşı veriyor!
ABD'li ağır siklet şampiyonu Errol Spence Jr. geçirdiği trafik kazası sonucunda yaşam savaşı veriyor.
IBF ve WBC unvanını alan ABD'li ağır siklet şampiyonu Errol Spence Jr.'ın hayatı tehlikede...
ABD'de trafik kazası geçiren 29 yaşındaki dövüşçü, hemen ambulans ile yoğun bakıma alındı.
Errol Spence Jr'ın hayati durumunun ciddi olduğu belirtildi. Şampiyon boksör, kariyerinde 26 maça çıkarken bu 26 dövüşün hepsini kazanmıştı.
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