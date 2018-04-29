Draymond Green rekor kırdı, Warriors 1-0 öne geçti!
Amerikan Basketbol Ligi'nde Batı Konferansı yarı finalleri başladı. Golden State Warriors ikinci çeyrekte açtığı üstünlüğü maç sonuna kadar korudu ve New Orlans Pelicans'ı 123-101 yenerek seride 1-0 öne geçti.
Amerikan Basketbol Ligi Doğu Konferansı'nda Boston Celtics, Milwaukee Bucks'ı 112-96 yendi ve seriyi 4-3 kazanarak Philadelphia 76ers'ın rakibi oldu.
Batı Konferası'nda ise yarı finaller rekorla başladı.
New Orleans Pelicans'ı 123-101 geçen Golden State Warriors seride 1-0 öne geçerken Draymond Green ön plandaydı.
4. kez triple-double yaptı, tarihe geçti!
Klay Thompson ve Kevin Durant ikilisinden toplam 53 sayı bulan Warriors'ta Draymond Green 16 sayı - 15 ribaunt - 11 asist ile triple-double yaptı ve play-off'larda bunu 4. kez başararak kulüp tarihine geçti.
Golden State Warriors tarihinde, play-off'larda daha önce 3 kez triple-double yapan Tom Gola'yı geride bıraktı. Tom Gola, 1959-60 sezonunda Philadelphia Warriors formasıyla bunu başarmıştı.
Houston-Utah serisi başlıyor!
Batı Konferansı'nda diğer yarı final serisi ise bu akşam 22:30'da başlıyor. CANLI YAYINLA Nesine.com'da olacak karşılaşmayı kaçırmayın!
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