Dortmund coştu... Tayfun Korkut'un Stuttgart'ı dağıldı!
hurriyet.com.tr ve Spor Arena'dan naklen yayınlanan Bundesliga maçında Borussia Dortmund evinde son haftalarda ivme yakalayan Tayfun Korkut'un takımı Stuttgart'ı 3-0 mağlup etti. Tayfun Korkut, Stuttgart’ın başındaki ilk yenilgisini bu maçta tattı.
Dortmund’da Ömer Toprak ve Nuri Şahin maça ilk 11’de başlarken 90 dakika sahada kaldılar. Stuttgart’ta ise eski Beşiktaşlı Andreas Beck ve Mario Gomez 90 dakika süre aldılar.
38’de Pulisic’in uzaktan attığı golle 1-0 öne geçen ev sahibi 48’de Nuri Şahin’in asisti Batshuayi’nin golünde farkı ikiye çıkardı.
Son sözü söyleyen ise Philipp oldu. Dortmund bu galibiyetle puanını 51 yaptı ve ligi ilk 4’te bitirme yolunda önemli bir adım attı.
Stuttgart ise Tayfun Korkut’la 9. maçında ilk kez sahadan boynu bükük ayrıldı.
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